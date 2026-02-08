newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καιρός: Βροχερό το σκηνικό την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες
Ελλάδα 08 Φεβρουαρίου 2026, 08:09

Καιρός: Βροχερό το σκηνικό την Κυριακή με πτώση της θερμοκρασίας – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τσικνοπέμπτη σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Spotlight

Έντονες νεφώσεις και βροχές θα είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού την Κυριακή, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Γενικά ο καιρός θα είναι άστατος έως και την Τσικνοπέμτη (12/2) με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κατά διαστήματα πολλές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία την Κυριακή θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια έως 18°C και στις υπόλοιπες περιοχές έως 20°C

Ειδικότερα, στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου από το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το πρωί στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικες βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που από τις προμεσημβρινες ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Αστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τσικνοπέμπτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

UBS: Εκπληκτικός ο Ιανουάριος στις αγορές, αλλά έδωσε τρία μαθήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

inWellness
inTown
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο