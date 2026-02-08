Μιλάνο: Η Μελόνι χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «εχθρούς της Ιταλίας» – Εκφράζει αλληλεγγύη στην αστυνομία

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, καταδίκασε όσους διαδηλώνουν κατά των Ολυμπιακών Αγώνων ως «εχθρούς της Ιταλίας», μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο το βράδυ του Σαββάτου και τις επιθέσεις σαμποτάζ στο εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή συμμετείχε επίσης στην κριτική, δηλώνοντας ότι η βία δεν έχει θέση στους Αγώνες.

Τα περιστατικά συνέβησαν την πρώτη ημέρα των αγώνων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, τους οποίους φιλοξενεί η οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, το Μιλάνο, μαζί με την αλπική πόλη Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο.

Η Μελόνι εξήρε τους χιλιάδες Ιταλούς που εργάζονταν για την ομαλή διεξαγωγή των Αγώνων και την προβολή μιας θετικής εικόνας της Ιταλίας.

«Υπάρχουν όμως και εκείνοι που είναι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, διαδηλώνοντας ενάντια στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φροντίζοντας να μεταδοθούν αυτές οι εικόνες στις τηλεοπτικές οθόνες σε όλο τον κόσμο. Άλλοι έκοψαν τα καλώδια των σιδηροδρόμων για να εμποδίσουν την αναχώρηση των τρένων», έγραψε την Κυριακή στο Instagram.

Ανισότητες και εντάσεις

Μια ομάδα περίπου 100 διαδηλωτών έριξε πυροτεχνήματα, καπνογόνα και μπουκάλια στην αστυνομία, αφού αποσχίστηκε από το κύριο σώμα της διαδήλωσης στο Μιλάνο.

Περίπου 10.000 άτομα βγήκαν στους δρόμους της πόλης σε διαδήλωση για το κόστος στέγασης και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τους Αγώνες.

«Η ειρηνική διαδήλωση είναι απολύτως νόμιμη… Βάζουμε όριο στη βία. Αυτή δεν έχει θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου.

«Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε τους Αγώνες, οι οποίοι θα διαδώσουν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και ειρήνης στον κόσμο, κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή».

Η διαδήλωση συνέπεσε με την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Μιλάνο ως επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Ο ίδιος και η οικογένειά του επισκέφτηκαν το έργο «Ο Μυστικός Δείπνος» του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο της πόλης, μακριά από τη διαδήλωση, η οποία ήταν επίσης κατά της αποστολής πρακτόρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την ασφάλεια της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Επίσης το Σάββατο, οι αρχές ανέφεραν ότι σαμποτέρ προκάλεσαν ζημιές στις σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στη βόρεια ιταλική πόλη της Μπολόνια, διακόπτοντας τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Η αστυνομία ανέφερε τρία ξεχωριστά περιστατικά σε διαφορετικές τοποθεσίες, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις έως και 2,5 ώρες στις υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας, Intercity και περιφερειακές.

Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις ζημιές, οι οποίες θύμισαν την ημέρα έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, όταν σαμποτέρ χτύπησαν το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας TGV της Γαλλίας, προκαλώντας χάος στις μετακινήσεις.

«Για άλλη μια φορά, αλληλεγγύη στην αστυνομία, στην πόλη του Μιλάνου και σε όλους όσους θα δουν το έργο τους να υπονομεύεται από αυτές τις συμμορίες εγκληματιών», πρόσθεσε η Μελόνι, η οποία ηγείται μιας δεξιάς συμμαχίας.