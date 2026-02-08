newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 04:34

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Οι κάλπες άνοιξαν στην Ταϊλάνδη την Κυριακή για τις γενικές εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια τριπλή αναμέτρηση μεταξύ των συντηρητικών, προοδευτικών και λαϊκιστικών παρατάξεων της χώρας, χωρίς να αναμένεται κανένα κόμμα να εξασφαλίσει σαφή πλειοψηφία, παρατείνοντας έτσι το φάσμα της πολιτικής αστάθειας.

Ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ έθεσε τις βάσεις για τις πρόωρες εκλογές στα μέσα Δεκεμβρίου, εν μέσω μιας σφοδρής συνοριακής σύγκρουσης μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με αναλυτές, ήταν προμελετημένη από τον συντηρητικό ηγέτη για να εκμεταλλευτεί τον αυξανόμενο εθνικισμό.

Εκείνη την περίοδο, βρισκόταν στην εξουσία για λιγότερο από 100 ημέρες, έχοντας αναλάβει μετά την ανατροπή της πρωθυπουργού Παετόνγκταρν Σιναουάτρα του λαϊκιστικού κόμματος Φέου Τάι λόγω της κρίσης στην Καμπότζη, με το Reuters να χαρτογραφεί τις πολιτικές ισορροπίες στην Ταϊλάνδη.

Το Φέου Τάι, που υποστηρίζεται από τον δισεκατομμυριούχο πρώην πρωθυπουργό Ταξίν Σιναουάτρα , ο οποίος φυλακίστηκε λίγες μέρες μετά την απομάκρυνση της κόρης του, είναι σε πτώση αλλά όχι εκτός παιχνιδιού, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Οι προοδευτικοί προηγούνται των δημοσκοπήσεων στην Ταϊλάνδη

Ωστόσο, είναι το προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα, με το μήνυμά του για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας, που έχει σταθερά το προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

«Αυτές οι εκλογές θα αποφασίσουν αν η Ταϊλάνδη θα βγει από το τέλμα, αν θα ξεφύγει από την πολιτική αστάθεια και την οικονομική στασιμότητα που την ταλανίζουν», δήλωσε ο Θιτινάν Πονγκσουντιράκ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Chulalongkorn της Μπανγκόκ. «Η προκαταρκτική μου εκτίμηση, δυστυχώς, είναι ότι δεν θα ξεφύγει».

Αν και προηγείται στον αγώνα εναντίον του κυβερνώντος κόμματος Μπουμτζαϊτάι του Ανουτίν και του Φέου Τάι, το Λαϊκό Κόμμα ενδέχεται να μην έχει αρκετή υποστήριξη για να κερδίσει από μόνο του την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αυξάνοντας τον κίνδυνο να επαναληφθεί η τύχη του προκατόχου του.

Το Move Forward (Προχωράμε Μπροστά), πρόδρομος του Λαϊκού Κόμματος, κέρδισε τις τελευταίες εκλογές το 2023, αλλά εμποδίστηκε να σχηματίσει κυβέρνηση από τη στρατιωτική Γερουσία και τους συντηρητικούς βουλευτές, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάληψη της εξουσίας από το Φέου Τάι.

Οι μη δημοκρατικοί θεσμοί εμποδίζουν την πρόοδο στην Ταϊλάνδη

Αυτή η μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του ισχυρού βασιλόφρονου-συντηρητικού κατεστημένου και των δημοφιλών δημοκρατικών κινημάτων έχει δημιουργήσει παρατεταμένες περιόδους αβεβαιότητας, που συνοδεύονται από διαδηλώσεις, επεισόδια βίας και στρατιωτικά πραξικοπήματα.

Οι Ταϊλανδοί ψηφοφόροι θα κληθούν επίσης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να αποφασίσουν εάν ένα νέο σύνταγμα πρέπει να αντικαταστήσει το σύνταγμα του 2017 που υποστηρίζεται από το στρατό και το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, συγκεντρώνει την εξουσία σε μη δημοκρατικούς θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης μιας ισχυρής Γερουσίας που εκλέγεται μέσω μιας έμμεσης διαδικασίας επιλογής με περιορισμένη συμμετοχή του κοινού.

Η Ταϊλάνδη έχει 20 συντάγματα από το τέλος της απόλυτης μοναρχίας το 1932, με τις περισσότερες αλλαγές να ακολουθούν στρατιωτικά πραξικοπήματα. Εάν οι ψηφοφόροι υποστηρίξουν τη σύνταξη ενός νέου εθνικού συντάγματος, η νέα κυβέρνηση και οι νομοθέτες μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία τροποποίησης στο κοινοβούλιο με δύο ακόμη δημοψηφίσματα που απαιτούνται για την υιοθέτηση ενός νέου συντάγματος.

«Πιστεύω ότι το κόμμα που θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές θα έχει τεράστια επιρροή στην κατεύθυνση της συνταγματικής μεταρρύθμισης, ανεξάρτητα από το αν θα απομακρυνθούμε από το σύνταγμα που συνέταξε η χούντα ή όχι», δήλωσε ο Ναπόν Τζατουσριπιτάκ από το think tank Thailand Future με έδρα τη Μπανγκόκ.

Τα ψηφοδέλτια έφτασαν την προβλεπόμενη ώρα.

Κάποιοι ποντάρουν στον εθνικισμό και άλλοι έριξαν τους τόνους

Η άνοδος του Μπουμτζαϊτάι, που οφείλεται στον αυξανόμενο εθνικισμό που πυροδότησε η σύγκρουση μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης, σε συνδυασμό με την παρακμή του Φέου Τάι μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε πέρυσι, προκάλεσε μια σειρά αποστάσεων και αναδιαμόρφωσε το πολιτικό πεδίο μάχης, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών περιοχών με μεγάλο εκλογικό βάρος.

Ορισμένα πολιτικά κόμματα αντέδρασαν προσελκύοντας στο στρατόπεδό τους γνωστές τοπικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από αντίπαλες ομάδες, με στόχο να κερδίσουν τα δίκτυα προσωπικής πίστης που είναι καθοριστικά για τη νίκη στην ενδοχώρα.

Το μεταρρυθμιστικό Λαϊκό Κόμμα άλλαξε επίσης τη στρατηγική του, μετριάζοντας την αντικαθεστωτική στάση του προοδευτικού κινήματος και προσλαμβάνοντας εξωτερικά ταλέντα για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να κυβερνήσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αμπχίσιτ Βετζατζίβα μπήκε στη μάχη, αξιοποιώντας το προσωπικό του ελκυστικό ηγετικό προφίλ για να αναζωογονήσει το κάποτε ετοιμοθάνατο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο θα μπορούσε να αναδειχθεί σε βασική δύναμη στις μετεκλογικές συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

«Θέλω να νιώθω ότι υπάρχει περισσότερη Δημοκρατία»

Ο Γουίς Γουιτσουντακορνκούλ, ένας 20χρονος που ψηφίζει για πρώτη φορά, στάθηκε στην τελική προεκλογική συγκέντρωση του Λαϊκού Κόμματος στην Μπανγκόκ την Παρασκευή, περιτριγυρισμένος από μια θάλασσα υποστηρικτών που φορούσαν πορτοκαλί ρούχα, το χρώμα του προοδευτικού κινήματος.

«Ελπίζω η Ταϊλάνδη να γίνει πιο δίκαιη», είπε. «Θέλω να νιώθω ότι υπάρχει περισσότερη Δημοκρατία και ότι οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη ελευθερία και καλύτερες ευκαιρίες να ζήσουν τη ζωή τους».

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
