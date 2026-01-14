Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τριάντα και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατάρρευση γερανού προκάλεσε σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βόρεια Ταϊλάνδη, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός σε αστυνομικό τμήμα στην επαρχία Ναχόν Ρατσασίμα, βορειοανατολικά της Μπανγκόκ.
BREAKING: Dozens killed and injured after construction crane lifting section of bridge collapses on passenger train in Sikhio, Thailand. pic.twitter.com/SKyZIB7w1I
— AZ Intel (@AZ_Intel_) January 14, 2026
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο γερανός, που συμμετείχε σε έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας, κατέρρευσε τη στιγμή που το τρένο περνούσε από το σημείο, χτυπώντας μία από τις αμαξοστοιχίες.
Από την πρόσκρουση, το τρένο εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Oμάδες διάσωσης έφτασαν άμεσα στο σημείο του δυστυχήματος και προσπάθησαν να διασώσουν τραυματίες που είχαν εγκλωβιστεί στο τρένο.
At least 22 people were killed and 55 others injured after a construction crane lifting a section of a bridge collapsed onto a passenger train in Sikhio, Thailand.
Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/tlUchhS8zg
— PressTV Extra (@PresstvExtra) January 14, 2026
- Αττική: Συνελήφθη 38χρονος Τούρκος καταζητούμενος από την Interpol για ανθρωποκτονία
- Οι πρώτες δηλώσεις του Κάρικ: «Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μεγάλη ευθύνη – Υψηλά τα στάνταρ στη Γιουνάιτεντ»
- Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Η Μελίσα Γκίλμπερτ στηρίζει τον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ μετά την παράδοσή του στις αρχές
- Οι ομοφυλοφιλικές επαφές «μέρος της κοινωνικής ζωής» πολλών πιθήκων
- Νίκαια: Άγνωστοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών που πήγαν στη συνάντηση στο Μαξίμου – Καταδικάζει η Συντονιστική
- Κατάρ: Απομακρύνεται προσωπικό από την αμερικάνικη βάση Αλ Ουντέιντ
- Σορτς: «Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στην Euroleague – Ο Αταμάν ήταν ειλικρινής…»
- Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις