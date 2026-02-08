O Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου

Ημέρα ντέρμπι στη Super League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (8/2, 21:00) τον Παναθηναϊκό, για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας (46 βαθμοί), την ώρα που οι Πράσινοι «τρέχουν» να προλάβουν την τέταρτη θέση και τα playoffs (5οι, 29 βαθμοί).

Με Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός

Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι «αιωνίων» χτες (7/2) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη σπουδαία αναμέτρηση με το τριφύλλι, έχοντας μια μεγάλη επιστροφή.

Ο λόγος φυσικά για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μετά τις «ανάσες» που πήρε στα ματς κόντρα σε ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης, επιστρέφει στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός από το ματς με τους πράσινους τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, αλλά και τον Αντρέ Λουίζ, ενώ είναι εκτός παραμένει και ο Λορέντσο Πιρόλα.

Αξίζει να σημειωθεί πως κανονικά στη διάθεση του είναι ο Κλέιτον, που αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες και έκανε το ντεμπούτο του με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Συνολικά ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού πήρε μαζί του για το ματς με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ 22 ποδοσφαιριστές.

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

Με Γιάγκουσιτς η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι

Ο Μπενίτεθ συμπεριέλαβε στην αποστολή τον νεοαποκτηθέντα Γιάγκουσιτς, ενώ υπάρχουν αρκετές απουσίες για τους Πράσινους. Διαθέσιμος θα είναι ο Κώτσιρας, καθώς έβγαλε το πρόγραμμα και ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ο Τσέριν ακολούθησε ατομικό λόγω ενοχλήσεων και εκτός παραμένουν οι Τουμπά, Πελίστρι, Ντέσερς, Τσιριβέγια, Τζούρισιτς και Σισοκό.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ισπανός τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή ενόψει του ντέρμπι: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Μπόκος, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.