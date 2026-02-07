Ροντινέι: «Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η μέρα της Θύρας 7 για τον Ολυμπιακό – Να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Κυριακή (8/2, 21:00) τον «αιώνιο αντίπαλο» Παναθηναϊκό για το μεγάλο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League και ο Ροντινέι μίλησε στην Cosmote TV εκ μέρους των ποδοσφαιριστών της ομάδα του Πειραιά.

Ο Βραζιλιάνος αναφέρθηκε στο μεγάλο παιχνίδι με τους πράσινους, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7, τονίζοντας πω γνωρίζει πόσο δύσκολη μέρα είναι η 8η Φεβρουαρίου για την οικογένεια του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ροντινέι:

Για την τραγωδία της Θύρας 7:

«Βρίσκομαι εδώ τέσσερα χρόνια και γνωρίσω πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για την οικογένεια του Ολυμπιακού. Είμαστε εδώ όμως για να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τον Ολυμπιακό. Είμαστε εδώ για να κερδίζουμε και ξέρουμε πολύ καλά πως τα θύματα αυτή της τραγωδίας, όπου και αν είναι, πανηγυρίζουν μαζί μας όταν τα καταφέρνουμε. Τους θυμόμαστε πάντα και αγωνιζόμαστε και για εκείνους».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Παίζουμε με τον Παναθηναϊκό και πρέπει να κάνουμε αυτό που ξέρουμε. Είμαστε στο γήπεδο μας και πρέπει να βγούμε να παίξουμε καλά και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Γνωρίζουμε πως δεν θα είναι εύκολο και για αυτό πρέπει να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για το που κρίνονται αυτά τα ματς:

«Στα παιχνίδια αυτά πρέπει να δείξεις πόσο το θέλεις. Ποτέ δεν ξέρεις φυσικά πως μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο παιχνίδι, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλά και ελπίζουμε πως θα κερδίσουμε».