Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 19:42

Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του Κυριακάτικου (8/2) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη «μάχη» με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7.

Σύνταξη
Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη (8/2, 21:00) για την 20η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον «αιώνιο» αντίπαλο, αλλά και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ακόμη, ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στην Cosmote TV για την τραγωδία της Θύρας 7 και το μνημόσυνο που τελέστηκε σήμερα για τα θύματα και τόνισε ότι είναι μια σκληρή μέρα για όλους στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για την τραγωδία της Θύρας 7: «Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους. Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νοιώθω συγκινημένος».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο. Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Για το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση: «Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».

World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Καρδιά & ύπνος: Από τι ακριβώς κινδυνεύουν οι… νυχτόβιοι και γιατί;

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated
English edition 07.02.26

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated

Private sector employees are entitled to the Easter bonus, which must be paid by Holy Wednesday, with amounts based on salary type, length of employment, and current wage level

Σύνταξη
Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Παπασταύρου: Συνεργασία μεταξύ ΥΠΕΝ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας

Ο Σταύρος Παπασταύρου επισκέφθηκε μαζί με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου την πρότυπη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων της Σκάλας Λακωνίας

Σύνταξη
UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid
English edition 07.02.26

UN Panel Approves Sanctions Exemptions for North Korea Aid

A UN Security Council committee has agreed to exempt 17 humanitarian projects from sanctions on North Korea, clearing the way for delayed aid deliveries as Seoul and Washington seek renewed engagement with Pyongyang

Σύνταξη
