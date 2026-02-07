Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη (8/2, 21:00) για την 20η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον «αιώνιο» αντίπαλο, αλλά και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ακόμη, ο Βάσκος τεχνικός αναφέρθηκε στην Cosmote TV για την τραγωδία της Θύρας 7 και το μνημόσυνο που τελέστηκε σήμερα για τα θύματα και τόνισε ότι είναι μια σκληρή μέρα για όλους στον σύλλογο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για την τραγωδία της Θύρας 7: «Δεν μπορείς να το καταλάβεις αν δεν έρθεις εδώ. Μπορεί να σου έχουν μιλήσει, να έχεις ακούσει, να έχεις διαβάσει πράγματα για αυτή την τραγωδία, όμως μόνο όταν είσαι εδώ μπορείς να νοιώσεις πόσο δύσκολη είναι αυτή η μέρα για ολόκληρο τον σύλλογο, για τους συγγενείς των νεκρών και για τους φιλάθλους. Είναι μια σκληρή μέρα γιατί ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο για να τιμήσουμε τα παιδιά που έφυγαν. Πραγματικά νοιώθω συγκινημένος».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ομάδες. Δεν έχει καμία σχέση η θέση σου στο βαθμολογία ή οτιδήποτε άλλο. Περιμένω ένα παιχνίδι σκληρό και δύσκολο. Δεν έχει σημασία αν εμείς είμαστε πρώτοι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πιο χαμηλά στην βαθμολογία. Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο και θα πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το κερδίσουμε».

Για τον Ράφα Μπενίτεθ: «Παρόλο που είμαστε συμπατριώτες δεν θυμάμαι να έχουμε αναμετρηθεί ποτέ γιατί όταν ο Ράφα προπονούσε στην πρώτη κατηγορία εγώ ήμουν σε μικρότερες κατηγορίες και μετά αυτός έφυγε για διεθνή καριέρα. Είναι ένας προπονητής με πολύ μεγάλη καριέρα. Αυτός βρίσκεται πιο πολύ καιρό στο εξωτερικό, όμως εγώ βρίσκομαι πιο πολύ καιρό στην Ελλάδα. Έτσι την Κυριακή θα αναμετρηθούν ένας προπονητής πολύ πιο παλιός στην Ελλάδα με έναν προπονητή πολύ πιο παλιό στην Ευρώπη».

Για το αν επηρεάζει τα πλάνα του το γεγονός πως ο αντίπαλος αλλάζει συχνά προσέγγιση: «Όχι, γιατί δεν μας αφορά καθόλου το πώς παίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα θα κοιτάξουμε κάποιες μικρές λεπτομέρειες όταν βγει η ενδεκάδα του, ωστόσο με όλο τον σεβασμό αυτό που μας αφορά περισσότερο είναι το πώς παίζουμε εμείς και πως θα παρουσιαστούμε εμείς στο παιχνίδι».