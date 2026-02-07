Ολυμπιακός: Μεγάλη η ανταπόκριση και η προσέλευση του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά δίπλα στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα, με την εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποίησε στο «Γ. Καραϊσκάκης», στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7, σε συνεργασία με το νοσοκομείο «Μεταξά».

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έδωσε δυναμικό «παρών» στην αίθουσα Τύπου του «Γ. Καραϊσκάκης», αφιερώνοντας δέκα λεπτά από το χρόνο τους για να δώσουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης, σε δήλωσή του για την εθελοντική αιμοδοσία, σχολίασε: «Για άλλη μία χρονιά ξεκινούμε τις αιμοδοσίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ενίσχυση με αίμα. Οι αιμοδότες που έρχονται το αίμα το δίνουν στο αντικαρκινικό νοσοκομείο Πειραιά για να έχει μία έξτρα βοήθεια στην έλλειψη που υπάρχει.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλης Μαρινάκης μας έχει ζητήσει να μη γίνεται μόνο μία αιμοδοσία, για αυτό και προγραμματίζουμε δύο αιμοδοσίες, καθώς θα γίνει μία ακόμη τον Σεπτέμβριο. Έχουμε αρκετούς φιλάθλους του Ολυμπιακού οι οποίοι έδωσαν το αίμα τους ως προσφορά στον κόσμο».

Από την πλευρά του ο διοικητής του νοσοκομείου «Μεταξά», Σαράντος Ευσταθόπουλος, τόνισε: «ΠΑΕ Ολυμπιακός, νοσοκομείο Μεταξά, “Γ. Καραϊσκάκης” και Θύρα 7 έχουμε δημιουργήσει μία ισχυρή αλυσίδα προσφοράς, ελπίδας και ανθρωπιάς. Κάνουμε πράξη τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες μας ανέθρεψαν οι γονείς μας, ευαισθησία, κοινωνική αλληλεγγύη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο που δοκιμάζεται. Με δέκα λεπτά από το χρόνο μας έχουμε τη δυνατότητα να χαρίσουμε ζωή. Στέλνουμε από τον Πειραιά ένα ηχηρό μήνυμα, πως κανένας ογκολογικός ασθενής δεν είναι και δεν πρέπει να νιώθει μόνος του. Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους ήρθαν μαζικά για μία ακόμη φορά να δώσουν το αίμα τους στους ασθενείς μας, το οποίο έχουν τόσο ανάγκη».

Επιπλέον μίλησε και ο συντονιστής εθελοντικής αιμοδοσίας και υπεύθυνος διαχείρισης εισιτηρίων του Ολυμπιακού, Παναγιώτης Μπαντούνας, δηλώνοντας: «Ο Ολυμπιακός εκτός ότι είναι ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος του κόσμου αποδεικνύει πως είναι κυρίαρχος και στους κοινωνικούς τομείς. Υπήρχε μεγάλη προσέλευση αιμοδοτών εδώ σήμερα, τους ευχαριστούμε για άλλη μία φορά και τους περιμένουμε ξανά τον Σεπτέμβριο».

Να σημειωθεί πως τους εθελοντές αιμοδότες επισκέφτηκε ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Αλέξης Καλογερόπουλος, ο οποίος τους συνεχάρη για την προσφορά τους, τον οποίο συνόδευσε ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ και γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Θέος.