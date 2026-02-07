sports betsson
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»
Ποδόσφαιρο 07 Φεβρουαρίου 2026, 15:00

Μπενίτεθ: «Να βελτιωθούμε γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος»

Στο προσεχές μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, λέγοντας πως ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν θέλει να έχει τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson και στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην Cosmote TV και μεταξύ άλλων σημείωσε ότι υπάρχει απογοήτευση από το ματς με τους Θεσσαλονικείς, ξεκαθαρίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να βγάλει ένταση απέναντι στους Ερυθρόλευκους.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

-Μπροστά σας έχετε ένα δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι μέσα σε λίγες ημέρες. Το προηγούμενο δεν εξελίχθηκε όπως θα θέλατε και υπάρχει απογοήτευση τόσο στο ποδοσφαιρικό τμήμα όσο και στους οπαδούς. Πόσο δύσκολο είναι να καταφέρετε να αφήσετε πίσω σας την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ και να επικεντρωθείτε στο ντέρμπι που έρχεται απέναντι στον μεγάλο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό;

«Πράγματι υπάρχει απογοήτευση, μεγάλη απογοήτευση γιατί θέλουμε να νικάμε σε κάθε παιχνίδι, πόσο μάλλον σε αυτό μιας και ήταν ένας ημιτελικός. Είμαστε τόσο κοντά να φθάσουμε στον τελικό και σίγουρα το πρώτο αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό το οποίο θέλαμε. Υπάρχει ωστόσο κι ένα δεύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι πιο μετά. Αυτή τη στιγμή σ’ αυτό που πρέπει να επικεντρωθούμε, είναι να βελτιωθούμε όσο περισσότερο γίνεται για να είμαστε 100% ανταγωνιστικοί στον επόμενο αγώνα που έρχεται απέναντι στον Ολυμπιακό, που είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος. Γι ‘αυτό και πρέπει να δώσουμε τα πάντα».

-Μετά από χρόνια θα αντιμετωπίσετε και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού ανάπτυξης και πίεσης. Δεν το αλλάζει σχεδόν σε όλες τις ομάδες στις οποίες έχει καθίσει στον πάγκο. Πως σκοπεύετε από την πλευρά σας να αντιμετωπίσετε το πλάνο που συνήθως έχει ο αντίπαλος;

«Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να έχουμε σωστή νοοτροπία, θα πρέπει να βάλουμε κι εμείς πολύ μεγάλη ένταση, μιας και είμαι σίγουρος πως κι αυτοί θα βάλουν μεγάλη ένταση στο παιχνίδι τους. Από εκεί και πέρα, επειδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιθετική στην άμυνα της, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Θα πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει στις μονομαχίες και να τις κερδίσουμε. Όσον αφορά ένα πιο τακτικό ζήτημα, θα πρέπει να έχουμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας με καλό ρυθμό και με ασφάλεια, μιας και είναι μια ομάδα που θα προσπαθήσει να μας πιέσει και να μας οδηγήσει σε κάποια λάθη. Επίσης θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους χώρους που αφήνουν, όταν ανεβαίνουν να μας πιέσουν».

-Μιας κι αναφέρατε το τακτικό κομμάτι, δύο από τα αρνητικά ζητήματα της ομάδας την περασμένη Τετάρτη (4/2) ήταν η κακή αντιμετώπιση της επιθετικής μετάβασης του ΠΑΟΚ και η έλλειψη ηρεμίας προκειμένου να βγάλει έτσι όπως πρέπει να γίνει, την μπάλα από την άμυνα «χτίζοντας» σιγά-σιγά το παιχνίδι της. Είναι δύο από τα στοιχεία στα οποία έχετε κι εσείς ξεχωρίσει ότι χρειάζεται πραγματική βελτίωση η ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα;

«Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, η αλήθεια είναι πως ο αντίπαλος είχε τρεις μεγάλες ευκαιρίες οι οποίες προήλθαν από αντεπιθέσεις, ωστόσο κοιτώντας και αναλύοντας τις φάσεις αυτές, προήλθαν από δικά μας λάθη. Ουσιαστικά εμείς τους δώσαμε αυτές τις αντεπιθέσεις, δεν μας πίεσαν αυτοί τόσο καλά ώστε να μας αναγκάσουν να κάνουμε κάποια λάθη. Επίσης άλλο πράγμα είναι όταν καταφέρνει ο αντίπαλος σου να έχει τόσο καλούς αυτοματισμούς όταν κερδίζει τη μπάλα και μ’ αυτό τον τρόπο να καταφέρνει να φθάσει στη δική μας την εστία κι άλλο πράγμα είναι να τους δίνουμε εμείς τη μπάλα και μ’ αυτόν τον τρόπο να δημιουργούν τις ευκαιρίες. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό.

Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, η αλήθεια είναι πως πράγματι δυσκολευτήκαμε να κυκλοφορήσουμε τη μπάλα με ορθολογικό τρόπο από πίσω για να φθάσουμε μέχρι την επίθεση μας. Ωστόσο υπάρχει κάτι που δεν το ανέφερα μετά το τέλος του αγώνα, το γεγονός πως μας λείπουν κάποιοι πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να συνδέσουν με μεγαλύτερη ευκολία την αμυντική με την επιθετική μας γραμμή, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Πέδρο (σ.σ. Τσιριβέγια), ο οποίος δεν μπόρεσε ν’ αγωνιστεί σ’ αυτό το παιχνίδι λόγω τραυματισμού. Αυτό ίσως να έκανε και την ομάδα να θέλει να παίξει λίγο πιο άμεσα σε αυτό το κομμάτι, για να μπορέσει να ξεπεράσει την πίεση του αντιπάλου.

Από τη μια σίγουρα πρέπει να δώσουμε εύσημα στον αντίπαλο, διότι είναι μια πολύ καλή ομάδα με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές που γνωρίζονται πολύ καλά, ξέρουν τι θέλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρουν και πιέζουν αρκετά καλά. Από την άλλη όμως και εμείς δεν είχαμε κάποια “όπλα” για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Επιλέξαμε εκείνο τον τρόπο, σίγουρα θα μπορούσαμε να τα είχαμε καταφέρει καλύτερα και είναι που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στον επόμενο αγώνα».

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Σύνταξη
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ για την 25η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)
Αθλητισμός & Σπορ 07.02.26

«Αθάνατοι»: Η οικογένεια του Ολυμπιακού τίμησε τα θύματα της Θύρας 7 (vids, pics)

Την Κυριακή, συμπληρώνονται 45 χρόνια από την αποφράδα 8η Φεβρουαρίου 1981 και την τραγωδία της Θύρας 7, όπου έχασαν τη ζωή τους 21 φίλαθλοι και ο Ολυμπιακός τίμησε τη μνήμη τους στο ετήσιο μνημόσυνο.

Σύνταξη
Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 07.02.26

Αυτό αποκάλυψε ο Ντοκ Ρίβερς για την υπόλοιπη σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κανονικά θα αγωνιστεί στην υπόλοιπη σεζόν των Μιλγουόκι Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, όπως τόνισε ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο
Συνέδριο 07.02.26

Ο Κασσελάκης προτείνει να μετονομαστεί το Κίνημα Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο

Ο Στέφανος Κασσελάκης απέκλεισε κάθε σενάριο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ, όσο αυτό παραμένει συνδεδεμένο - όπως είπε - με πρακτικές που συνέβαλαν στη θεσμική και οικονομική αποδόμηση της χώρας

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση
Σύμβολο ισχύος 07.02.26

Λούβρο: Οι ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία – «Μάχη» Cartier και Van Cleef για την αποκατάσταση

Περισσότερες από 100 ημέρες μετά τη ληστεία στην Αίθουσα του Απόλλωνα, το Λούβρο έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που αποκαλύπτουν τις σοβαρές ζημιές στο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, πριν ξεκινήσει η αποκατάστασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Αλλαγή γραμμής στην Premier League για τα σύμβολα Pride μετά από εσωτερικές αντιδράσεις

Η απόφαση να πάψει η υποχρεωτική χρήση περιβραχιονίων και εμφανίσεων με ουράνια τόξα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια ανάμεσα στη συμπερίληψη, την ατομική ελευθερία και την εικόνα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Κολοράντο: 200 πτώματα σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν σε γραφείο τελετών – Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη
Στοιβαγμένα 4 χρόνια 07.02.26

Σε αποσύνθεση εντοπίστηκαν 200 πτώματα σε γραφείο τελετών στο Κολοράντο - Κάθειρξη 40 ετών για τον ιδιοκτήτη

Ο συνιδιοκτήτης του γραφείου τελετών στο Κολοράντο λάμβανε αρκετά χρήματα ώστε να φροντίζει επαρκώς τις σορούς, αλλά λόγω απληστίας δεν το έκανε, ανέφερε ο εισαγγελέας

Σύνταξη
Δημογραφικό: Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα – Δύο όψεις της ίδιας κρίσης
Δημογραφικό 07.02.26

Μακροζωία στην Ευρώπη και γήρανση στην Ελλάδα - Δύο όψεις της ίδιας κρίσης

Πώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής στην Ευρώπη διαμορφώνει μια ήπειρο δύο ταχυτήτων και τι αποκαλύπτει το αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων για το δημογραφικό στην Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια
Της Μελίνας 07.02.26

Ο Ανδρουλάκης απάντησε με Tik Tok στο viral βίντεο νεαρής για την τρέλα που επικρατεί στα ενοίκια

Νέο βίντεο ανήρτησε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης - Τι αναφέρει για τα εξωφρενικά ενοίκια, απαντώντας σε viral βίντεο νεαρής από τη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
