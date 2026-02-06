Ολυμπιακός: Sold out το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (pic)
Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό εξαντλήθηκαν – Κατάμεστο θα είναι για μια ακόμα φορά το «Γ. Καραϊσκάκης».
Τέλος τα εισιτήρια για το κυριακάτικο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00), για την 20η αγωνιστική της Super League. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της το απόγευμα της Παρασκευής, δύο ημέρες πριν τον αγώνα με το Τριφύλλι, ενημέρωσε ότι τα «μαγικά χαρτάκια» για την αναμέτρηση με τους Πράσινους εξαντλήθηκαν και το παιχνίδι θα είναι sold out.
Το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο στο ερχόμενο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δημιουργήσει για μια ακόμα φορά εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο.
Η σχετική ανάρτηση:
Οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί θα στηρίξουν έμπρακτα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του και θα προσπαθήσουν με τη φωνή και τα χειροκροτήματά τους να οδηγήσουν την ομάδα του μεγάλου λιμανιού σε μια ακόμα σπουδαία νίκη στη φετινή σεζόν. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στην 20η αγωνιστική από την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 46 βαθμούς σε 19 αναμετρήσεις. Οι Ερυθρόλευκοι είναι στο +1 από τη δεύτερη ΑΕΚ και στο +2 από τον τρίτο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, είναι στην 5η θέση με 29 πόντους.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι μια μέρα νωρίτερα (7/2) θα τελεστεί στις 13:30 το ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει ότι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:30, θα τελεστεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7.
