Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Champions League
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ανανεωμένη λίστα των ερυθρόλευκων για τα νοκ-άουτ παιχνίδια στο Champions League. Δύο οι αλλαγές.
Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των νοκ-άουτ αναμετρήσεων με τη Λεβερκούζεν στο Champions League.
Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντικατέστησε τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ που αποχώρησαν, με τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίς που αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Εκτός λίστας παραμένει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.
Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη γερμανική ομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 στην «BayArena».
Αναλυτικά η λίστα Α του Ολυμπιακού
Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης
Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε
Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον
Και η λίστα Β
Μπότης, Κουράκλης, Έξαρχος (τερματοφύλακες), Λιατσικούρας, Μουζακίτης
