Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λίστα του για τα νοκ-άουτ παιχνίδια του Champions League

Σε δύο αλλαγές προχώρησε ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή του λίστα ενόψει των νοκ-άουτ αναμετρήσεων με τη Λεβερκούζεν στο Champions League.

Συγκεκριμένα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αντικατέστησε τους Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ που αποχώρησαν, με τους Κλέιτον και Αντρέ Λουίς που αποκτήθηκαν στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Εκτός λίστας παραμένει ο Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Θυμίζουμε πως οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν τη γερμανική ομάδα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στις 22:00, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στις 22:00 στην «BayArena».

Αναλυτικά η λίστα Α του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Αντρέ Λουίζ, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Κλέιτον

Και η λίστα Β

Μπότης, Κουράκλης, Έξαρχος (τερματοφύλακες), Λιατσικούρας, Μουζακίτης