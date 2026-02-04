Εκεί που η ΑΕΚ τα… είδε όλα για να μπορέσει να πάρει το διπλό, και ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς, ο Ολυμπιακός έκανε «παρέλαση». Το άνετο 3-0 και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην Τρίπολη ήταν ότι καλύτερο για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ακριβώς ήθελε να δει με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στην κορυφή της βαθμολογίας (στο +1 από ΑΕΚ και +2 από τον ΠΑΟΚ που έχει πάντως ένα ματς λιγότερο) και να πηγαίνει με τις καλύτερες συνθήκες στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ.

Ο «Μέντι» που και ξεκούρασε βασικά στελέχη της ομάδας, είτε από την αρχή (Ροντινέι, Ορτέγκα, Τσικίνιο) είτε με τις αλλαγές που έκανε, και είδε από τους περισσότερους που έπαιξαν να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο. Με τον Μέχντι Ταρέμι να συνεχίζει την απίθανη παρουσία του με τα ερυθρόλευκα φτάνοντας τα γκολ του Ελ Κααμπί (16) έχοντας και πέντε ασίστ, κάνοντας ακόμη πιο… δύσκολη την δουλειά του Μεντιλίμπαρ που έχοντας διαθέσιμο όπως όλα δείχνουν ξανά τον Μαροκινό για το ντέρμπι θα πρέπει να διαλέξει… Εκτός αν τους βάλει και τους δύο από την αρχή όπως έκανε και στο Άμστερνταμ.

Στην Τρίπολη πάντως είδαμε μετά από καιρό είναι αλήθεια τόσο εμφατική παρουσία από τον Ντανιέλ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος που στα τελευταία μεγάλα ματς ήταν στον πάγκο, πήρε φανέλα βασικού με ΑΕΚ και Αστέρα, και ειδικά στην Τρίπολη έκανε «παπάδες». Μέσα και στα τρία γκολ του Ολυμπιακού, τρομερή δημιουργία και διάθεση θυμίζοντας ξανά τον Superman που έχουμε συνηθίσει. Μια παρουσία πολύ σημαντική για την συνέχεια και ειδικά για τα ματς που έρχονται άμεσα, με πρώτο και καλύτερο αυτό κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην πιο δύσκολη μέρα του χρόνου, ανήμερα της επετείου της τραγωδίας της Θύρας 7.

Ο Ποντένσε που στον πρώτο γύρο ήταν καταλυτικός μπαίνοντας αλλαγή και δημιουργώντας το γκολ της ισοφάρισης από τον Ελ Κααμπί και που με την εικόνα που δείχνει ξανά είναι δεδομένο πως μπαίνει στην «πρώτη γραμμή» των επιλογών του «Μέντι».

Με τις επιλογές πλέον μεσοεπιθετικά μετά τις προσθήκες των Αντρέ Λουίς και Κλέιτον να αναβαθμίζονται για τον Βάσκο τεχνικό που όπως μας έδειξε και στην Τρίπολη ξέρει πολύ καλά να εκμεταλλεύεται στο απόλυτο το βάθος στο ρόστερ που διαθέτει. Με το ντέρμπι κόντρα στους «πράσινους» να έρχεται σε ένα διάστημα που δεν υπάρχει μεσοβδόμαδα ματς με ότι αυτό συνεπάγεται.