Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός μόνος πρώτος (pic)

Μεγάλη νίκη που τον επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League πέτυχε στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής.

Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Μαρτίνς (59’), επικράτησαν εύκολα στην Τρίπολη του Αστέρα με 3-0 και με αυτό το τρίποντο έφτασαν τους 46 βαθμούς σε 19 αναμετρήσεις, μια επίδοση που τους φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το ματς με την Κηφισιά.

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου

17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός

18:00 Αστέρας AKTOR – Βόλος

20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος

Κυριακή 08 Φεβρουαρίου

16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ

17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:00 Άρης – ΠΑΟΚ

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός