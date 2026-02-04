Βαθμολογία Super League: Ο Ολυμπιακός μόνος πρώτος (pic)
Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-0 του Αστέρα στην Τρίπολη και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Μεγάλη νίκη που τον επαναφέρει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League πέτυχε στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής.
Οι Ερυθρόλευκοι με γκολ των Γκαρθία (3’), Ταρέμι (27’) και Μαρτίνς (59’), επικράτησαν εύκολα στην Τρίπολη του Αστέρα με 3-0 και με αυτό το τρίποντο έφτασαν τους 46 βαθμούς σε 19 αναμετρήσεις, μια επίδοση που τους φέρνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει πλέον τη μοναξιά της κορυφής, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που έχει όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς εκκρεμεί το ματς με την Κηφισιά.
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική:
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου
17:00 ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός
18:00 Αστέρας AKTOR – Βόλος
20:00 Κηφισιά – Ατρόμητος
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου
16:00 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ
17:00 ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:00 Άρης – ΠΑΟΚ
21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
