Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι κάνει το 2-0 για τους Πειραιώτες (vid)

Μετά το 1-0 μόλις στο 3ο λεπτό από τον Ντάνι Γκαρθία, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμά δύο γκολ απέναντι στον Αστέρα, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Σκόρερ ο Μέχντι Ταρέμι.

Συγκεκριμένα ο Ποντένσε πάσαρε στον Ταρέμι αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία στο πόδι του Σίπσιτς και μπήκε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 0-2

