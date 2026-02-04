Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ταρέμι κάνει το 2-0 για τους Πειραιώτες (vid)
Στο 27ο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 κόντρα στον Αστέρα, αυτή τη φορά με σκόρερ τον Ταρέμι. Δείτε το βίντεο.
Μετά το 1-0 μόλις στο 3ο λεπτό από τον Ντάνι Γκαρθία, ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμά δύο γκολ απέναντι στον Αστέρα, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής της Super League. Σκόρερ ο Μέχντι Ταρέμι.
Συγκεκριμένα ο Ποντένσε πάσαρε στον Ταρέμι αυτός έκανε το σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία στο πόδι του Σίπσιτς και μπήκε στα δίχτυα του Τσιντώτα για το 0-2
Δείτε παρακάτω το βίντεο του 0-2
