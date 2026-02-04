sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 19:16

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Spotlight

Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει το 1-0 στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα, στη μεταξύ τους εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σκόρερ ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος μετά από φάση διαρκείας, έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα και σούταρε με το δεξί, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Να σημειώσουμε πως αυτό είναι το πρώτο γκολ του Γκαρθία με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», το οποίο ήρθε στην 59η συμμετοχή του.

Δείτε παρακάτω το βίντεο με το 0-1

Headlines:
Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Μπάσκετ 04.02.26

Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Αλλαγή δεδομένων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του, επιθυμία του είναι να κλείσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων
Πακέτο περικοπών 04.02.26

Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτός του αθλητικού τμήματος καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη - Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Washington Post

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Δύο μέτρα και δύο σταθμά 04.02.26

Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες - Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη
15 νεκροί 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μετανάστες δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύνταξη
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Μπάσκετ 04.02.26

Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Αλλαγή δεδομένων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του, επιθυμία του είναι να κλείσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο