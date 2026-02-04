Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει το 1-0 στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα, στη μεταξύ τους εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Super League.

Σκόρερ ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος μετά από φάση διαρκείας, έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα και σούταρε με το δεξί, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.

Να σημειώσουμε πως αυτό είναι το πρώτο γκολ του Γκαρθία με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», το οποίο ήρθε στην 59η συμμετοχή του.

