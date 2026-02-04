Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.
Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει το 1-0 στην Τρίπολη, απέναντι στον Αστέρα, στη μεταξύ τους εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της Super League.
Σκόρερ ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος μετά από φάση διαρκείας, έκλεψε την μπάλα μέσα στην περιοχή του Αστέρα και σούταρε με το δεξί, κάνοντας το 1-0 για τους Πειραιώτες.
Να σημειώσουμε πως αυτό είναι το πρώτο γκολ του Γκαρθία με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», το οποίο ήρθε στην 59η συμμετοχή του.
Δείτε παρακάτω το βίντεο με το 0-1
