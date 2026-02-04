Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Το 3-0 από τον Ζέλσον Μαρτίνς με προβολή (vid)

Μετά το 1-0 στο 3′ από τον Ντάνι Γκαρθία και το 2-0 στο 27′ από τον Ταρέμι, ο Ολυμπιακός «κλειδώνει» τη νίκη στο εξ αναβολής παιχνίδι της Τρίπολης για την 17η αγωνιστική της Super League, καθώς ο Ζέλσον Μαρτίνς έκανε το 3-0.

Συγκεκριμένα στο 59ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε εξαιρετική προσπάθεια, πάσαρε στον Ταρέμι, αυτός έκανε το σουτ και πριν η μπάλα πάει στα δίχτυα ο Μαρτίνς την έσπρωξε στα δίχτυα, τριπλασιάζοντας τα τέρματα του Ολυμπιακού.

Δείτε το 0-3