Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Επέστρεψε ο Ελ Κααμπί (pic)
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό (8/2, 21:00), με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να επιστρέφει – Ποιοι έμειναν εκτός από τον Μεντιλίμπαρ
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη (8/2, 21:00) για την 20η αγωνιστική της Super League, ανήμερα της «μαύρης» επετείου της τραγωδίας της Θύρας 7.
Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ντέρμπι «αιωνίων» και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή για τη σπουδαία αναμέτρηση με το τριφύλλι, έχοντας μια μεγάλη επιστροφή. Ο λόγος φυσικά για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μετά τις «ανάσες» που πήρε στα ματς κόντρα σε ΑΕΚ και Αστέρα Τρίπολης, επιστρέφει στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός από το ματς με τους πράσινους τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι και τον Αντρέ Λουίζ. Εκτός παραμένει και ο Λορέντζο Πιρόλα, ενώ κανονικά στη διάθεση του είναι ο Κλέιτον, που αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες και έκανε το ντεμπούτο του με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Συνολικά ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού πήρε μαζί του για το ματς με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ 22 ποδοσφαιριστές.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
#OLYPAO: The Squad 📋 pic.twitter.com/S24RSV1mJK
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 7, 2026
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.
