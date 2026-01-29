Το μήνυμα του Ροντινέι: «Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά μου»

Η πρόκριση του Ολυμπιακού στα playoffs του Champions League έγινε το ιδανικό δώρο γενεθλίων για τον Ροντινέι, που έστειλε το δικό του μήνυμα μετά το ιστορικό διπλό στο Άμστερνταμ.

Ο Βραζιλιάνος μπακ που ήταν από τους σημαντικούς παράγοντες σε όλη την πορεία στη League Phase πανηγύρισε με την ψυχή του τη νίκη στο Άμστερνταμ και την πρόκριση στο Top 24.

Αξίζει να σημειωθεί πως την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου έχει τα γενέθλιά του και φρόντισε να μοιραστεί τη χαρά του με τον κόσμο του Ολυμπιακού. «Συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, το δώρο γενεθλίων μου είναι η πρόκριση στο Champions League», έγραψε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο Ροντινέι:

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ανάρτησή του, τα σχόλια ήταν πολλά, καθώς συμπαίκτες, φίλοι και χιλιάδες κόσμου του ευχήθηκαν χρόνια πολλά.