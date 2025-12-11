Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό έκλεισε ο Ροντινέι: Ο «πολεμιστής» που αγαπήθηκε όσο λίγοι

Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν (10/12, 2022) από όταν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Ροντινέι αποφάσισαν να χαράξουν κοινούς δρόμους. Τρία χρόνια μετά η συνεργασία αυτή έχει στεφθεί από απόλυτη επιτυχία και για τις δύο πλευρές, με τους Πειραιώτες να έχουν βρει έναν παίκτη που έκανε άμεσα τη διαφορά στο χορτάρι, συμβάλλοντας σημαντικά στην κατάκτηση τίτλων και διακρίσεων και τον Βραζιλιάνο μπακ/χαφ να έχει βρει μια δεύτερη οικογένεια, τους ερυθρόλευκους και μια δεύτερη πατρίδα την Ελλάδα.

Στα 30 του τότε ο Ροντινέι άφηνε τη Φλαμένγκο (με την οποία είχε γράψει 223 συμμετοχές) και για πρώτη φορά τη χώρα του προκειμένου να ζήσει μια νέα «περιπέτεια». Στην άλλη πλευράς της γης, σε μια άλλη ήπειρο και σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Και η επιλογή αυτή αποδείχθηκε διάνα. Τόσο για εκείνον όσο και για τον Ολυμπιακό.

Άλλωστε στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση τριών ετών στα ερυθρόλευκα σημειώνει μεταξύ άλλων: «Μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς, ένας ακόμη πολεμιστής του Πειραιά. Σε 3 χρόνια έχουμε ζήσει πράγματα που μου φαίνονται περισσότερα από 10, αλλά μπορώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος εδώ και ελπίζω να συνεχίσω να σας φέρνω χαρά στην προσπάθεια επίτευξης σπουδαίων πραγμάτων για όσο περισσότερο μπορώ».

Τρία χρόνια μετά οι στιγμές που έζησε με τους ερυθρόλευκους είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία σπουδίες, με κατακτήσεις τίτλων, μεγάλες νίκες σε Ελλάδα κι Ευρώπη, με έντονα συναισθήματα και με τον ίδιο να φορά ακόμη και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Αποκορύφωμα φυσικά η κατάκτηση του Conference League στις 29 Μαΐου 2024 στην ΟΠΑΠ Αρένα με 1-0 επί της Φιορεντίνα, με τον Βραζιλιάνο να ξεκινά φυσικά βασικός και συμβάλλει στην υπεροχή των ερυθρολεύκων επί των «βιόλα».

Συνολικά ο Ροντινέι έχει φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού 132 φορές, στις οποίες έχει πετύχει 7 γκολ και έχει μοιράσει 25 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί συνολικά 10.764 λεπτά. Εκτός από το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο που έχει κατακτήσει ελληνική ομάδα, ο 33χρονος πλέον μπακ/χαφ έχει πανηγυρίσει κι ένα νταμπλ.

Έξω από το γήπεδο όλοι κάνουν λόγο για ένα χαμογελαστό άνθρωπο, με πολύ χιούμορ, που χαίρεται τη ζωή στην Ελλάδα, που έχει δεθεί με τον τόπο και που απολαμβάνει τις στιγμές που περνάει στην χώρα μας. Άλλωστε έχει μάθει και τη γλώσσα ως έναν βαθμό.

Στις εποχές του άκρατου επαγγελματισμού όπου οι ομάδες αλλάζουν τους παίκτες κάθε σεζόν σαν τα… πουκάμισα, ο Ροντινέι «έδεσε» απόλυτα με τον Ολυμπιακό, θυμίζοντας άλλες εποχές ποδοσφαιρικού ρομαντισμού…