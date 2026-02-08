Ελένη Καστάνη: «Ακόμα λειτουργώ σαν να έχω τα παλιά μου κιλά. Φοράω Large ρούχα και μου πέφτουν»

Στην εκπομπή του Alpha και τη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή μίλησε πρόσφατα η Ελένη Καστάνη και φυσικά αναφέρθηκε για ακόμη μία φορά στη μεγάλη απώλεια κιλών:

«Κυρίως για μένα ήταν θέμα υγείας. Ψυχολογικά είσαι πολύ καλύτερα όταν χάσεις κάποια κιλά, αισθάνεσαι διαφορετικά το σώμα, αν και ακόμα λειτουργώ σαν να έχω κιλά. Δηλαδή ας πούμε πάω σε ένα μαγαζί, θα ξεκινήσω από το extra large. Θα πάρω το large, θα πάρω το medium. Παλαιότερα πάντα κοίταζα τα γυαλιά, τις τσάντες, τα παπούτσια, τα αξεσουάρ, διότι δεν μπορούσα να βάλω κάποια ρούχα» ομολόγησε η Ελένη Καστάνη και συνέχισε:

«Ακόμα δεν έχω ανανεώσει την γκαρνταρόμπα, αλλά θα την ανανεώσω. Τώρα πάω στον παθολόγο-διατροφολόγο κάθε εβδομάδα και με φροντίζει και με ζυγίζει, μου δίνει τη διατροφή μου. Δηλαδή κάνω και διατροφή, δεν είναι μόνο ότι βοηθιέμαι από το φάρμακο.

«Μου έλεγε για χρόνια ο γιατρός μου ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει στην Ελλάδα θα σωθώ. Τώρα μου λέει ότι πρέπει να αθληθώ. Μόνο περπατάω. Πάω κάθε πρωί για περπάτημα»

«Την προηγούμενη φορά που πήγα στο γιατρό μου, μου είπε ότι το 2012 ήμουνα 99,5 κιλά. Τρελάθηκα. Και με αυτό το ύψος που έχω, που δεν είμαι ψηλή και τώρα έχω χάσει, δηλαδή, είμαι 70 και μισό.

Έχω χάσει σχεδόν 30 κιλά από τότε. Δεν στερούμαι κάτι, γιατί μου περιορίζει την όρεξη αυτό που κάνω, το φάρμακο. Αλλά εκτός απ’ αυτό, σου λέω ότι μου δίνει διατροφή. Γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν με παρακολούθηση, όχι έτσι, τυχαία».

*Αρχική Φωτό: Η Ελένη Καστάνη με τον Σταμάτη Φασουλή / NDP