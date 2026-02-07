Ο Έπσταϊν εκπαιδεύτηκε ως Ισραηλινός κατάσκοπος, αναφέρει έγγραφο του FBI

Ένα έγγραφο του FBI του 2020 που περιλαμβάνεται στους φακέλους Έπσταϊν ισχυρίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος παιδόφιλος Τζέφρι Έπσταϊν «εκπαιδεύτηκε ως κατάσκοπος» υπό τον πρώην πρωθυπουργό του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ.

Το έγγραφο, το οποίο χαρακτηρίζεται από την αμερικανική υπηρεσία ως αναφορά «Εμπιστευτικής Ανθρώπινης Πηγής» (CHS), περιέχει πληροφορίες σχετικά με «αθέμιτη εγχώρια ή ξένη επιρροή στην εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ», αλλά η πηγή «επεκτάθηκε σε διάφορα θέματα».

Σύμφωνα με το έγγραφο, η πηγή «μοιράστηκε τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του [καθηγητή νομικής του Χάρβαρντ Άλαν] Ντέρσοβιτς και του Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια των οποίων κρατούσε σημειώσεις».

Οι λεπτομέρειες της τηλεφωνικής κλήσης διαβιβάζονταν στη συνέχεια στην υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, Μοσάντ.

Ο πληροφοριοδότης, ο οποίος παρέδωσε τις πληροφορίες στις 16 Οκτωβρίου 2020, ισχυρίστηκε ότι ο Μπαράκ θεωρούσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «εγκληματία» και ότι άκουσε πολλές συζητήσεις για τον Έπσταϊν πριν «πειστούν ότι ο Έπσταϊν ήταν στρατολογημένος πράκτορας της Μοσάντ».

Η πηγή θυμήθηκε επίσης τον Ντέρσοβιτς να λέει σε άλλον Αμερικανό δικηγόρο ότι «ο Έπσταϊν ανήκε τόσο στις αμερικανικές όσο και σε συμμαχικές υπηρεσίες πληροφοριών».

Η ανώνυμη πηγή, η οποία εμφανίζεται μόνο μία φορά στους φακέλους Έπσταϊν με συγκεκριμένο κωδικό αναγνώρισης πηγής (Source ID), ανέφερε επίσης άλλους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ότι ο ίδιος ο Ντέρσοβιτς είχε στρατολογηθεί από τη Μοσάντ.

Ο Ντέρσοβιτς, μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και μακροχρόνιος φίλος και σύμβουλος του Νετανιάχου, έχει εμπλακεί στην υπεράσπιση αρκετών υποθέσεων υψηλού προφίλ στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Έπσταϊν, του Χάρβεϊ Γουάινστιν και του Ντόναλντ Τραμπ.

Η πηγή πρόσθεσε ότι πίστευαν πως η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων «Day One Ventures βρισκόταν στη Σίλικον Βάλεϊ για να κλέψει τεχνολογία».

Η Day One ιδρύθηκε από μια πρώην υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Έπσταϊν, τη Μάσα Μπούτσερ, η οποία, σύμφωνα με την πηγή, ήταν «η κύρια επαφή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο κίνημα της Ρωσικής Νεολαίας».

Η πηγή συνεχίζει υπονοώντας μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ της οικογένειας του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και άλλοτε βοηθού του Τραμπ, και του Ισραήλ.

Η πηγή αναφέρει επίσης τον πατέρα του Τζάρεντ, Τσαρλς Κούσνερ, και «τους βαθιούς δεσμούς που έχει η οικογένεια Κούσνερ με το Ισραήλ και το ιστορικό τους στις διεφθαρμένες επιχειρηματικές πρακτικές». Η πηγή δεν επεκτείνεται στις φερόμενες διεφθαρμένες επιχειρηματικές πρακτικές.

Άλλοι φάκελοι που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα αποκαλύπτουν ότι ο Έπσταϊν και ο Μπαράκ, ο οποίος διετέλεσε επίσης υπουργός Άμυνας μεταξύ 2007 και 2013, είχαν μακροχρόνια σχέση.

Έγγραφα έχουν δείξει ότι ο δισεκατομμυριούχος παιδόφιλος συμβούλευε τον Μπαράκ για την εταιρεία τεχνολογίας Palantir, ζήτησε από τον πρώην Ισραηλινό ηγέτη να δώσει στον πρώην Βρετανό υπουργό Λόρδο Πίτερ Μάντελσον μια δουλειά σε ενεργειακή εταιρεία και συζήτησε τις «τεράστιες» αμοιβές παροχής συμβουλών που θα καταβάλλονταν στον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δημοσίευσε στο X: «Η ασυνήθιστα στενή σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Εχούντ Μπαράκ δεν υποδηλώνει ότι ο Έπσταϊν εργαζόταν για το Ισραήλ. Αποδεικνύει το αντίθετο. Ο Μπαράκ προσπαθεί εμμονικά εδώ και χρόνια να υπονομεύσει την ισραηλινή δημοκρατία συνεργαζόμενος με την αντισιωνιστική ριζοσπαστική αριστερά σε αποτυχημένες προσπάθειες ανατροπής της εκλεγμένης ισραηλινής κυβέρνησης. Η προσωπική εμμονή του Μπαράκ τον οδήγησε να εμπλακεί σε δραστηριότητες, δημοσίως και παρασκηνιακά, για να υπονομεύσει την κυβέρνηση του Ισραήλ».