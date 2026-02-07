Κύκλωμα λαθρεμπορίας καπνού: Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι 25 συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες βρίσκονται οι 25 συλληφθέντες σε Αττική και Βοιωτία, που εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος ποινική δίωξη, κατά περίπτωση ποινική δίωξη για τα κακουργήματα της διεύθυνσης, συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διευκόλυνσης εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής όπλων καθώς και για πλημμελήματα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.