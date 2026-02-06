Στο ψυχιατρείο μπαινόβγαινε η 56χρονη δασκάλα γιόγκα που έβαζε βόμβες σε φίλους και συγγενείς

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τα όσα έπραττε, μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα εις βάρος συγγενών και φίλων της καθώς τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς στα αυτοκίνητά τους, όταν εκείνοι αρνούνταν να της δανείσουν τα χρήματα που απαιτούσε.

Όπως έχει διαπιστωθεί, η 56χρονη ζητούσε κατά καιρούς χρήματα και φιλοξενία από στενούς συγγενείς, φίλους, ακόμα και γείτονες. Οι αρνήσεις τους, θόλωναν όπως φαίνεται το μυαλό της, με την ίδια να οργανώνει μία σειρά από εκδικητικά χτυπήματα.

Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε κάψει το αυτοκίνητο του πατέρας της

Μέσα σε 12 ημέρες, ανατίναξε 3 αυτοκίνητα φίλων και συγγενικών της προσώπων για να τους εκδικηθεί. Σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά.

Όπως αποκαλύπτεται τώρα στο παρελθόν η γυναίκα είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, παραμένοντας περίπου 20 μέρες.

Όλα δείχνουν πως η γυναίκα αυτή έμεινε ουσιαστικά αβοήθητη και είχε πρόβλημα και γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική των φυλακών Κορυδαλλού που οδηγήθηκε μετά την προφυλάκισή της.

Βίντεο ντοκουμέντο από την τελευταία εμπρηστική επίθεση της 56χρονης

Η τελευταία επίθεση της 56χρονη έγινε την περασμένη Πέμπτη στην Κηφισιά έξω από το σπίτι μιας φίλη της. Το αυτοκίνητο της ανατινάχτηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Μέσα από βιντεοληπτικό υλικό και καταθέσεις, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν σύντομα να φτάσουν στα ίχνη της 56χρονης δασκάλας γιόγκα και να της περάσουν χειροπέδες.

«Οι γονείς της οικονομικά τη βοηθούσανε. Τους έλεγε κιόλας «σας σιχαίνομαι, είσαστε αλήτες». Για να μείνει είχε φυσικά είχε διαμέρισμα. Δεν ήθελε να μείνει με τους γονείς. Πήγαινε έκανε γιόγκα, δούλευε με τη γιόγκα, είχε μαθητές», πρόσθεσε οικογενειακός φίλος.

