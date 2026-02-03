Δασκάλα γιόγκα ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών της για να τους «τιμωρήσει»
Η 56χρονη δασκάλα γιόγκα μέσα σε 12 μέρες ανατίναξε τρία οχήματα
Μια δασκάλα γιόγκα συνελήφθη επειδή τοποθετούσε εκρηκτικού μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φιλικών και συγγενικών της προσώπων εκβιάζοντάς τα στη συνέχεια για χρήματα.
Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA αποτυπώνεται μια από αυτές τις εκρήξεις σε παγιδευμένο όχημα, με τον ιδιοκτήτη του να τραυματίζεται.
Τότε, η σύζυγος φώναξε «Παναγία μου, κάηκε ο πατέρας σου» και ο γιος του άνδρα έσπευσε να τον βοηθήσει.
Μάλιστα ο άνδρας νοσηλεύτηκε για τέσσερις μέρες στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», με εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο.
Η 56χρονη δασκάλα μέσα σε 12 μέρες ανατίναξε τρία οχήματα.
Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι η 56χρονη έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία στο παρελθόν. Το 2016 είχε προχωρήσει και σε άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις και ένα από τα αυτοκίνητα που είχε κάψει ανήκε στον πατέρα της.
