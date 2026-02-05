LIVE: Ελλάδα – Ιταλία

Πόλο γυναικών

Παυλίδης: «Θα έρθει και το χρυσό όταν πρέπει, εκεί που πρέπει»

Η Εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και μετά το τέλος του αγώνα, ο Χάρης Παυλίδης δήλωσε ότι η ομάδα του έχει πολύ μέλλον και πως το χρυσό θα έρθει στο κατάλληλο σημείο...