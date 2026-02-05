Ψάχνει «διπλό» τετράδας στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Παρτιζάν (21:30), με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να θέλει απόψε τη νίκη στο Βελιγράδι για να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδόμαδα, μετά την εμφατική νίκη επί της Ρεάλ στο Telekom Center Athens.

Οι Πράσινοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, από την άλλη η Παρτιζάν φιγουράρει στην 18η θέση της κατάταξης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί το Τριφύλλι για το ματς με τη σέρβικη ομάδα εκτός έδρας, καθώς στην αναμέτρηση δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν, αλλά και ο Ματίας Λεσόρ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν για το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός

«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία».

Οι δηλώσεις του Χουάντσο για το παιχνίδι

«Το κλειδί για εμάς είναι η άμυνα. Παίζουν στο γήπεδό του με τον κόσμο τους και είναι παίκτες με ταλέντο. Μπορούν να σκοράρουν οποτεδήποτε, οπότε πρέπει να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να είμαστε μαζί σε ένα δύσκολο περιβάλλον».