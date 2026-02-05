Ψάχνει «διπλό» τετράδας στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται απόψε στο Βελιγράδι (21:30) με την Παρτιζάν, με τους Πράσινους να θέλουν να κάνουν το 2/2 στη διαβολοβδομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ.
- Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη
- Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο για τους τόκους των δανείων που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη
- Προς κάθε κατεύθυνση οι έρευνες για τη δολοφονία του 27χρονου – Καταθέτει σήμερα ο πατέρας του
- Ακίνητα: Έρχονται νέες παρεμβάσεις για εξπρές μεταβιβάσεις
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε εκτός έδρας την Παρτιζάν (21:30), με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να θέλει απόψε τη νίκη στο Βελιγράδι για να κάνει το 2/2 στη διαβολοβδόμαδα, μετά την εμφατική νίκη επί της Ρεάλ στο Telekom Center Athens.
Οι Πράσινοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, από την άλλη η Παρτιζάν φιγουράρει στην 18η θέση της κατάταξης της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Από εκεί και πέρα, με τις γνωστές απουσίες θα παραταχθεί το Τριφύλλι για το ματς με τη σέρβικη ομάδα εκτός έδρας, καθώς στην αναμέτρηση δεν θα αγωνιστεί ο Κέντρικ Ναν, αλλά και ο Ματίας Λεσόρ.
Οι δηλώσεις του Αταμάν για το Παρτιζάν – Παναθηναϊκός
«Η Παρτιζάν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία».
Οι δηλώσεις του Χουάντσο για το παιχνίδι
«Το κλειδί για εμάς είναι η άμυνα. Παίζουν στο γήπεδό του με τον κόσμο τους και είναι παίκτες με ταλέντο. Μπορούν να σκοράρουν οποτεδήποτε, οπότε πρέπει να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να είμαστε μαζί σε ένα δύσκολο περιβάλλον».
- Super League: Βέλγος διαιτητής ορίστηκε από την ΚΕΔ στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Το αρνητικό σερί και οι σκέψεις της διοίκησης: Γιατί ο Ιτούδης είναι υπό πίεση στη Χάποελ
- Σιάο: «Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι – Θέλουμε να πετύχουμε όσα κάναμε στο παρελθόν»
- Ώρα μεταλλίου για την Εθνική: Κοντράρεται για το χάλκινο με την Ιταλία
- Τι αποφάσισαν οι Μιλγουόκι Μπακς για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο (vid)
- Ψάχνει «διπλό» τετράδας στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός
- Πότε τελειώνουν οι μεταγραφές στη Super League – Τι ισχύει με τις ευρωπαϊκές λίστες Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
- Παναθηναϊκός: Ένταση με Μπακασέτα και οπαδούς μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις