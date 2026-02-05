Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας

Με τεράστια υπομονή θα πρέπει να είναι οπλισμένοι οι οδηγοί για ένα ακόμα δύσκολο πρωινό καθώς ο συνδυασμός αυξημένου όγκου οχημάτων και βροχής δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για κυκλοφοριακό χάος.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δύσκολη η κατάσταση από νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον Κηφισό, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το Χαϊδάρι μέχρι τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στον Πειραιά αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους τρεις βασικούς οδικούς άξονες από και προς το λιμάνι. Κηφισίας και Μεσογείων βρίσκονται από νωρίς «στο κόκκινο». Αυξημένη είναι η κίνηση σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας, Βουλιαγμένης, Καλλιρρόης, Αρδηττού και στην Κατεχάκη.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό