Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Σε διαιτησία έχει οδηγήσει τον Παναμά η CK Hutchison, ενώ το Πεκίνο προειδοποίησε ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο με έδρα το Χονγκ Κονγκ από τα λιμάνια στην Διώρυγα.

Η CK, της οποίας η θυγατρική διαχειρίζεται δύο λιμάνια στη Διώρυγα του Παναμά, δήλωσε την Τετάρτη ότι ξεκίνησε διεθνή διαδικασία διαιτησίας κατά του Παναμά σχετικά με δικαστική απόφαση να ακυρώσει τη σύμβασή του για τη λειτουργία των τερματικών σταθμών.

Η ανακοίνωση ακολούθησε δήλωση την προηγούμενη ημέρα από το γραφείο υποθέσεων Χονγκ Κονγκ και Μακάο της Κίνας, στην οποία ανέφερε ότι ο Παναμάς θα «πλήρωνε βαρύ τίμημα τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά» για την «παράλογη» απόφαση, σύμφωνα με τους Financial Times.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Παναμά έκρινε την περασμένη εβδομάδα ομόφωνα ότι η παραχώρηση ήταν αντισυνταγματική σε μια υπόθεση που προέκυψε από αγωγές που χρονολογούνται από το 2021 και έναν κυβερνητικό έλεγχο το 2025 που ισχυριζόταν παρατυπίες.

Η απόφαση αυτή ενισχύει τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή, αλλά θέτει περαιτέρω αμφιβολίες για την προσπάθεια της CK να εκποιήσει τις διεθνείς λιμενικές της δραστηριότητες.

Το διοικητικό συμβούλιο της CK δήλωσε την Τετάρτη ότι «διαφωνεί έντονα με την αποφασιστικότητα και τις αντίστοιχες ενέργειες στον Παναμά» και «επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής σε πρόσθετες εθνικές και διεθνείς νομικές διαδικασίες για το θέμα».

Οργή από το Πεκίνο για τα λιμάνια στη Διώρυγα

Ο όμιλος που διευθύνεται από τον πλουσιότερο άνθρωπο του Χονγκ Κονγκ, Λι Κα-σινγκ, είχε διαπραγματευτεί μια συμφωνία 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων με μια κοινοπραξία με επικεφαλής την BlackRock τον Μάρτιο του περασμένου έτους για την πώληση των μη κινεζικών θυγατρικών της σε λιμάνια, οι οποίες λειτουργούν σε στρατηγικές τοποθεσίες όπως το Ρότερνταμ και το Φέλιξστοου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχικοί όροι της συμφωνίας θα έδιναν στην BlackRock ένα πλειοψηφικό μερίδιο στην Panama Ports Company, ενώ η MSC, που ελέγχεται από την οικογένεια Απόντε, θα γινόταν ο πλειοψηφικός μέτοχος των 41 άλλων μη κινεζικών λιμένων της CK, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων στη νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η πρόταση ανησύχησε το Πεκίνο, όπου οι αξιωματούχοι έχουν εργαστεί για την αναμόρφωση της συμφωνίας, απαιτώντας μεταξύ άλλων να υποβληθεί στη διαδικασία αναθεώρησης της συγχώνευσης της Κίνας, παρόλο που δεν εμπλέκονται περιουσιακά στοιχεία στην ηπειρωτική χώρα.

Ο κινεζικός κρατικός ναυτιλιακός όμιλος Cosco προσκλήθηκε στη συνέχεια να συμμετάσχει στην κοινοπραξία που εξαγοράζει, αν και το μέγεθος του μεριδίου της και το εάν θα της δοθεί μερίδιο της Εταιρείας Λιμένων του Παναμά παραμένουν ασαφή.

Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας ;

Παρατηρητές του κλάδου δήλωσαν στους FT ότι η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πρόσθεσε στην αβεβαιότητα γύρω από τη συναλλαγή.

«Η συμφωνία θα πρέπει ενδεχομένως να επαναδιαπραγματευτεί», δήλωσε στους FT ο Νταν Μπέικερ, αναλυτής της Morningstar που καλύπτει την CK. «Προφανώς η τιμή θα μειωθεί».

Μια άλλη πηγή δήλωσε στους FT ότι ήταν δύσκολο να γνωρίζουμε πώς η δικαστική απόφαση θα επηρεάσει την ευρύτερη συμφωνία, αλλά εάν η πώληση των μη παναμαϊκών λιμένων προχωρήσει χωρίς το μερίδιο των λιμένων του Παναμά, η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει ξανά για διαπραγματεύσεις σχετικά με την τιμή και την ιδιοκτησία.

Η Moody’s, η οποία διατηρεί την πιστοληπτική αξιολόγηση του Παναμά στο Baa3 με αρνητικές προοπτικές, το χαμηλότερο επίπεδο επενδυτικής βαθμίδας, δήλωσε ότι η ίδια η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου «δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στο πιστωτικό προφίλ του Παναμά».

Ωστόσο, η διαδικασία διαιτησίας «θα αποτελούσε μια ενδεχόμενη υποχρέωση που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, έναν βασικό παράγοντα για την αξιολόγηση του κράτους», πρόσθεσε.

