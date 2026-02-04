ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Ο Μπόρχα το 1-0 για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε ο Μπάλτσι για τους φιλοξενούμενους (vids)
Από ένα εντυπωσιακό γκολ έχουν πετύχει ΟΦΗ και Λεβαδειακός στο Παγκρήτιο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, πριν πριν συμπληρωθεί 20λεπτο. Σκόρερ ο Μπόρχα και ο Μπάλτσι.
- Προκλητικός Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο, είπε μόνο «συγχαρητήρια» – Ενημέρωση και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση
- Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
- Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
- Η Nestle διευρύνει τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος
Με τον καλύτερο τρόπο από άποψη θεάματος ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.
Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στο ματς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν ο Βούκοτιτς έδωσε στον Μπόρχα Γκονζάλεθ και εκείνος με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0.
Στο 18′ ήρθε η απάντηση του Λεβαδειακού όταν ο Μπάλτσι εκτέλεσε φάουλ από πλάγια και δεξιά, με την μπάλα να περνά από όλους και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.
- ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Ο Μπόρχα το 1-0 για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε ο Μπάλτσι για τους φιλοξενούμενους (vids)
- LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
- Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
- Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης (pic)
- Ξέσπασμα του Φαν Ντάικ – «Δεν υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια»
- Χουάντσο: «Δύσκολο το παιχνίδι με την Παρτιζάν, κλειδί η άμυνα»
- Αταμάν: «Νίκη με την Παρτιζάν για να βελτιώσουμε τη θέση μας στη βαθμολογία»
- LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις