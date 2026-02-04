Με τον καλύτερο τρόπο από άποψη θεάματος ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λεβαδειακό στο Παγκρήτιο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών στο ματς οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ όταν ο Βούκοτιτς έδωσε στον Μπόρχα Γκονζάλεθ και εκείνος με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0.

Στο 18′ ήρθε η απάντηση του Λεβαδειακού όταν ο Μπάλτσι εκτέλεσε φάουλ από πλάγια και δεξιά, με την μπάλα να περνά από όλους και να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-1.