Μεντιλίμπαρ: «Το γρήγορο γκολ μας βοήθησε πολύ, ενώ το δεύτερο ήρθε την κατάλληλη στιγμή»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αστέρα Τρίπολης και στάθηκε στο γρήγορο γκολ που πέτυχε η ομάδα του.
Ο Ολυμπιακός έπιασε κορυφή στη Super League με το 3-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στο πρώτο γκολ που πέτυχαν οι Πειραιώτες.
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:
«Η αλήθεια είναι πως, ειδικά σε αυτό το γήπεδο, αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, καθώς στο παρελθόν έχουμε χάσει εδώ. Το γρήγορο γκολ μάς βοήθησε πολύ, το δεύτερο ήρθε την κατάλληλη στιγμή και με το τρίτο αισθανθήκαμε αρκετά πιο ήρεμοι στη συνέχεια του αγώνα.
Παρότι ανοίξαμε το σκορ πολύ νωρίς στο πρώτο ημίχρονο, στη συνέχεια παρουσιαστήκαμε πιο σταθεροί, διορθώσαμε τα λάθη μας και γενικά το παιχνίδι εξελίχθηκε με μεγαλύτερη άνεση για εμάς».
