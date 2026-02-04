Ολυμπιακός: Τι γράφουν στην Ιταλία για τον Νιλικίνα
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Ντουμπάι και λίγες ώρες μετά Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ντουμπάι, καθώς το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα ηττήθηκε με 108-98 στην παράταση από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα, δημοσίευμα από την Ιταλία «άναψε φωτιές», καθώς ο δημοσιογράφος Ματέο Αντρεάνι προανήγγειλε μία αποχώρηση από τους Πειραιώτες και «φωτογράφισε» τον Φρανκ Νιλικίνα, σε μια ανάρτηση που δεν φαίνεται ωστόσο να έχει ιδιαίτερη βάση.
Η ανάρτηση του Αντρεάνι για τον Ολυμπιακό και τον Νιλικίνα
🇬🇷🔚🔜 🇫🇷 ⚪️🔴 💭
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 3, 2026
Ο Αντρεάνι στη δημοσίευσή του χρησιμοποίησε ιμότζι με τα χρώματα του Ολυμπιακού, την ελληνική σημαία, τη γαλλική και δύο που αναφέρουν ότι έρχεται σύντομα το τέλος… πρόκειται για μία ερμηνεία που υποδηλώνει ότι πιθανόν ο Φρανκ Νιλικινά είναι στην πόρτα της εξόδου των Ερυθρόλευκων και η αποχώρησή του από την ομάδα του μεγάλου λιμανιού είναι προ των πυλών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έλευση του Τζόζεφ στον Ολυμπιακό, το μέλλον του Νιλικίνα είναι εξαιρετικά αμφίβολο, καθώς ο Γάλλος αντιμετωπίζει αρκετά συχνά προβλήματα, πολλές φορές τίθεται εκτός αποστολής και όπως όλα δείχνουν, οι Ερυθρόλευκοι σκοπεύουν να τελειώσουν τη σεζόν με τους Γουόκαπ, Μόρις, Τζόσεφ στον «άσο».
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με παλαιότερα ρεπορτάζ, το όνομα του Νιλικίνα είχε συνδεθεί με ενδιαφέρον ομάδων από τη Γαλλία, ενώ ο Αντρεάνι στο παρελθόν είχε υπογραμμίσει τόσο η Στρασμπούρ, όσο και η Βιλερμπάν παρακολουθούν προσεκτικά την περίπτωσή του.
