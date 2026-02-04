Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ στο φινάλε της αναμέτρησης και «ξέρανε» τη βασίλισσα δίνοντας μια υπερπολύτιμη νίκη στο τριφύλλι.

Ο Αμερικανός με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω με έναν πήρε την μπάλα απέναντι στον Φελίς και με ένα πολύ δύσκολο σουτ σκόραρε χαρίζοντας ένα ροζ φύλλο αγώνα στους «πράσινους», που μπορεί να αποτελέσει το turning point της χρονιάς, σύμφωνα με όσα είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media.

Με ορό στο νοσοκομείο ο Γκραντ, αδιάθετος και ο Σλούκας

Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι πως ο Τζέριαν Γκραντ, το πρωί του αγώνα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, άρρωστος. Εκεί όπου του χορηγήθηκε ορός για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα και να αγωνιστεί το βράδυ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έγινε και έκανε μάλιστα και τη διαφορά.

Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Κώστας Σλούκας ήταν αντιμέτωπος με έντονη αδιαθεσία, ωστόσο δεν υπήρχε καμία απολύτως σκέψη από πλευράς αρχηγού να χάσει τον αγώνα. Και οι δυο τους, ήταν οι παίκτες, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά, σκόραραν κομβικά καλάθια και χάρισαν μια νίκη «χρυσάφι», που ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε.