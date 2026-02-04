Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Ο Τζέριαν Γκραντ έπαιξε αδιάθετος κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς το πρωί ήταν στο νοσοκομείο, όμως ήταν αυτός που χάρισε τη νίκη στον Παναθηναϊκό, χάρη στο σπουδαίο καλάθι που πέτυχε στο φινάλε.
- Φρίκη: 26χρονος κατηγορείται ότι βίασε 15χρονο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και τραβούσε βίντεο
- Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού
- Τεράστια πυρκαγιά στις Φιλιππίνες – Στάχτη 1.000 σπίτια
- HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ στο φινάλε της αναμέτρησης και «ξέρανε» τη βασίλισσα δίνοντας μια υπερπολύτιμη νίκη στο τριφύλλι.
Ο Αμερικανός με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται πίσω με έναν πήρε την μπάλα απέναντι στον Φελίς και με ένα πολύ δύσκολο σουτ σκόραρε χαρίζοντας ένα ροζ φύλλο αγώνα στους «πράσινους», που μπορεί να αποτελέσει το turning point της χρονιάς, σύμφωνα με όσα είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media.
Με ορό στο νοσοκομείο ο Γκραντ, αδιάθετος και ο Σλούκας
Από εκεί και πέρα, αυτό που είναι άξιο αναφοράς είναι πως ο Τζέριαν Γκραντ, το πρωί του αγώνα, βρέθηκε στο νοσοκομείο, άρρωστος. Εκεί όπου του χορηγήθηκε ορός για να μπορέσει να νιώσει καλύτερα και να αγωνιστεί το βράδυ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που έγινε και έκανε μάλιστα και τη διαφορά.
Αξίζει να σημειωθεί πως και ο Κώστας Σλούκας ήταν αντιμέτωπος με έντονη αδιαθεσία, ωστόσο δεν υπήρχε καμία απολύτως σκέψη από πλευράς αρχηγού να χάσει τον αγώνα. Και οι δυο τους, ήταν οι παίκτες, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά, σκόραραν κομβικά καλάθια και χάρισαν μια νίκη «χρυσάφι», που ο Παναθηναϊκός είχε ανάγκη περισσότερο από ποτέ άλλοτε.
- Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
- Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
- Ετσι νίκησε ο Φουρλάνι τον Μίλτο Τεντόγλου στον αγώνα της Οστράβα
- Συγκλόνισε ο Γκουαρδιόλα για ICE, Γάζα και Ουκρανία: «Αν πρέπει να σκοτώσεις χιλιάδες για μια ιδέα, θα αντισταθώ» (vids)
- «O Σκαλόνι σκέφτεται τον Σαντιάγκο Έσε για την εθνική Αργεντινής»
- Ο Γιαμπουσέλε επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον από Ευρώπη: «Δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν»
- Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Ντέρμπι στη Λεωφόρο, μάχη των αουτσάιντερ στο Ηράκλειο
- Κατάθεση ψυχής από τον Γκραντ: Ήταν το πρωί στο νοσοκομείο και το βράδυ «ξέρανε» τη Ρεάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις