Γκραντ για Ρεάλ: «Μεγάλο παιχνίδι, θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου»

Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ (3/2, 21:15) με τον Τζέριαν Γκραντ να μιλά για την αναμέτρηση. Ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως τέτοιες αναμετρήσεις βγάζουν τον καλύτερο εαυτό της ομάδας, ενώ στάθηκε και στο μεταξύ τους παιχνίδι στον πρώτο γύρο.

Οι δηλώσεις του Τζέριαν Γκραντ:

«Για εμάς είναι ένα μεγάλο παιχνίδι. Αυτά είναι τα παιχνίδια που πραγματικά βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, όταν παίζουμε απέναντι στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Το “κλειδί” είναι να φέρουμε αυτή την ενέργεια. Είδαμε την τελευταία φορά που τους αντιμετωπίσαμε ότι παίξαμε με πολλή ενέργεια και ως ομάδα, και ο κόσμος θα μας βοηθήσει να φέρουμε και πάλι αυτό το στοιχείο της ενέργειας», κατέληξε ο Γκραντ.

Οριστικά εκτός και από το ματς με την Ρεάλ ο Κέντρικ Ναν

Όπως είπε και ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κέντρικ Ναν σε ένα ακόμη παιχνίδι. Ο Αμερικανός δεν θα αγωνιστεί ούτε με την «Βασίλισσα» με τους πράσινους να πρέπει να βρουν και πάλι λύσεις χωρίς τον πιο ταλαντούχο επιθετικά παίκτη του.

Ο Ναν μετράει φέτος 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2.9 λάθη ανά 29’53” σε 21 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και αυτοί οι αριθμοί θα λείψουν από τους πράσινους στο δύσκολο ματς με τη Ρεάλ.

Όσον αφορά στους διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Ευρωλίγκα όρισε τους Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μιλιβόγιε Γιόβτσιτς (Σερβία) και Γιακούμπ Ζαμοΐτσκι (Πολωνία).