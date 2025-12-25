Χριστούγεννα με την οικογένεια Γκραντ έκανε ο Ερνανγκόμεθ (pic)
Με την οικογένεια του φίλου και συμπαίκτη του στον Παναθηναϊκό, Τζέριαν Γκραντ, περνά τα Χριστούγεννα στην Αθήνα ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν έχει κρύψει την αγάπη που έχει για τον Τζέριαν Γκραντ και την οικογένειά του. Ο Ισπανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού έχει τα παιδιά του συμπαίκτη του… σαν δικά του και πέρασε μαζί τους όμορφες, γιορτινές στιγμές.
Γι’ αυτό και πόζαραν όλοι μαζί μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όλοι μαζί σαν μία μεγάλη οικογένεια.
Η Έμιλι Γκραντ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες και έγραψε: «Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει στις στιγμές που ο Θεός μας επιτρέπει να μοιραζόμαστε… Στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, ριζωμένες στην αγάπη και τις κουβαλάμε μαζί μας για πάντα! Καλά Χριστούγεννα σε όλους».
