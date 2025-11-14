Μύθος Χουάντσο: Κέρασε τους συμπαίκτες του μπέργκερ μετά τη νίκη επί της Ρεάλ (pic)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ιδανικά τη «διαβολοβδομάδα» του, με εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Παρί (101-95) και Ρεάλ Μαδρίτης (87-77). Μάλιστα, μετά τη νίκη επί της Ρεάλ, ο Χουάντσο κανόνισε οι συμπαίκτες του να γυρίσουν στην Αθήνα με… γεμάτο στομάχι.

Λίγες ώρες πριν την επιστροφή της αποστολής στην Ελλάδα, ο Ισπανός φόργουορντ πήγε τους συμπαίκτες του στο «Juancho’s BBQ», το οποίο είναι το κατάστημά του στη Μαδρίτη, και τους κέρασε μπέργκερ για τη νίκη της ομάδας.

«Juancho’s BBQ για όλη την ομάδα για τη νίκη» έγραψε στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο Χουάντσο, στην οποία κρατάει δύο σακούλες γεμάτες μπέργκερ για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.

Δείτε την ανάρτηση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ