Μητσοτάκης: Ζητούμενο το πώς θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζόμενων

Με έναν μαθητή λυκείου, μία επαγγελματία υγείας, μία ωφελούμενη προγράμματος της ΔΥΠΑ και μία ωφελούμενη προγράμματος κοινωνικής πρόνοιας συζήτησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης;, στο πλαίσιο των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τίτλο «Κοινωνικό κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», που διεξήχθη στα Ιωάννινα.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε το κυβερνητικό αφήγημα για την αγορά εργασίας, την Υγεία και την Παιδεία, επιμένοντας ότι από το 2019 η ΝΔ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο τη μείωση της ανεργίας.

Όπως υποστήριξε, «από τότε φτάσαμε στις 560.000 νέες θέσεις εργασίας και η ανεργία στη χώρα μας απέχει μόλις 0,2% από το χαμηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει», επιχειρώντας να τεκμηριώσει την εικόνα ανάκαμψης που προβάλλει η κυβέρνηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «πριν από 6,5 χρόνια το βασικό αίτημα των νέων ήταν “βρείτε μας μια δουλειά“, αυτό αντιστράφηκε – τώρα οι εργοδότες μας ζητούν να βρούμε εργαζόμενους», μετατοπίζοντας το βάρος της συζήτησης στις ανάγκες της αγοράς. Όπως είπε, ζητούμενο πλέον είναι «πώς θα παντρέψουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων με τις ανάγκες των εργαζόμενων», με αιχμή τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, καθώς «οι ανάγκες των εργοδοτών αλλάζουν – οι νέοι ξέρουν ότι πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα έχει αρχίσει να προσελκύει πίσω νέους που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης, σημειώνοντας πως «η Ελλάδα είναι ελκυστική για να επιστρέφουν πλέον νέα παιδιά που έφυγαν στη διάρκεια της κρίσης». Σύμφωνα με τον ίδιο, «η βασική μας δέσμευση περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές, γίνεται πράξη».

Για την Υγεία έκανε λόγο για «σημαντικές τομές» στο ΕΣΥ και στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία μηχανισμού αξιολόγησης, τον οποίο χαρακτήρισε αποτέλεσμα πολιτικού «θάρρους». Υποστήριξε ακόμη ότι «οι χρήστες του ΕΣΥ έχουν καλύτερη εικόνα από αυτή που προβάλλεται στα ΜΜΕ», παραδεχόμενος ωστόσο ότι «υπάρχουν ακόμα προβλήματα».

Αναφερόμενος στις υποδομές, σημείωσε πως «φτιάχνουμε καινούργια ΤΕΠ», υπενθυμίζοντας τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Απέφυγε τη δέσμευση για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Στο ερώτημα για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, απέφυγε συγκεκριμένη δέσμευση, περιοριζόμενος στη φράση: «να μας έχετε εμπιστοσύνη – αυτό έχω να πω μόνο». Κλείνοντας την ενότητα της Υγείας, κάλεσε τους πολίτες να αξιοποιούν το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», επισημαίνοντας ότι «έρχεται το κράτος στον πολίτη» και ότι ήδη καταγράφονται αποτελέσματα.

Τέλος, αναφέρθηκε και στην Παιδεία, προαναγγέλλοντας «μεγάλο διάλογο για το εθνικό απολυτήριο» και απευθύνοντας πρόσκληση προς όλα τα κόμματα «για να συζητήσουμε και να κάνουμε το λύκειο αυτοτελή βαθμίδα».

Υπενθυμίζεται πως το 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ θα διεξαχθεί το τριήμερο 15 – 17 Μαΐου στην Αθήνα.