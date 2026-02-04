Βανδάλισαν σύμβολο της Επιδαύρου

Σε επιδημία δίχως θεραπεία αναδεικνύονται οι βανδαλισμοί σε δήμους της χώρας. Αυτή την φορά «στόχος» βανδάλων έγινε προτομή-σύμβολο του Δήμου Επιδαύρου.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε σε ανάρτηση του ο Δήμαρχος Επιδαύρου, Τάσος Χρόνης:

«Εχθές το πρωί ο Δήμος Επιδαύρου και η Νέα Επίδαυρος ξύπνησε με την προτομή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου να λείπει από τη θέση της, μετά από δεκάδες χρόνια…

Έγιναν όλες οι ενέργειες ενημέρωσης της Αστυνομίας, κατατέθηκαν μηνύσεις και προχώρησε η διαδικασία…

Σήμερα και πριν λίγη ώρα ο αντιδημαρχος έκανε μια ακόμα βόλτα στο φαράγγι και διαπίστωσε ότι ο Μαυροκορδάτος δεν έφυγε από το χωριό μας!

Αλλά δυστυχώς κάποιοι αποφάσισαν να τον ρίξουν από το χώρο που γέννησε την Ελλάδα μας!

Αποφάσισαν με ευκολία και ελαφρά τη καρδιά να ρίξουν στο Βόθυλα την ιστορία μας.

Έτσι νόμιζαν…

Δυστυχώς πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτές οι ενέργειες μας προσβάλουν όλους και κυρίως αυτούς που τις κάνουν ή τις επικροτούν.

Ο Μαυροκορδάτος θα βρει αμέσως τη θέση του στο χώρο και πάλι, εμείς δεν ξέρω εάν είμαστε έτοιμοι να αντιληφθούμε την αθλιότητα της πράξης αυτής!»

πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/tasos.chronis.9