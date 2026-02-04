Με τις κυβερνοαπειλές να αυξάνονται και την Ευρώπη να προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τις αμερικανικές διαδικτυακές υπηρεσίες, το ποσοστό των Ευρωπαίων που λαμβάνουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας για τα δεδομένα τους αυξάνεται, δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

To 2025, το 76,9% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους, ποσοστό αυξημένο κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ξεπερνά ελαφρώς τον μέσο όρο στην Ένωση με 77,62%.

Πιο αναλυτικά, η πλειονότητα των χρηστών (58,8%) έλαβαν μέτρα για να εμποδίσουν τη χρήση των δεδομένων τους για στοχευμένες διαφημίσεις, για παράδειγμα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των λογαριασμών τους ή μπλοκάροντας τα cookies παρακολούθησης.

Ακόμα, το 56.2% περιόρισε ή μπλόκαρε την πρόσβαση στη γεωγραφική τοποθεσία του και το 46% άλλαξε τις ρυθμίσεις ώστε να περιορίσει ποιος βλέπει τις πληροφορίες του στα social media και τους αποθηκευτικούς χώρους στο cloud.

Το νούμερο αυτό παρουσιάζει αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2023.

Επιπλέον, το 39% των χρηστών ήλεγχε αν οι δικτυακοί τόποι όπου ανάρτησε πληροφορίες ήταν ασφαλείς, ενώ το 37,6% δήλωσε ότι διαβάζει τις πολιτικές ιδιωτικότητας πριν μοιραστεί προσωπικά δεδομένα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών που έλαβε μέτρα προστασίας των δεδομένων του καταγράφηκε στη Φινλανδία (92,6%), ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (91,2%) και η Τσεχία (90,3%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (56%(, τη Σλοβενία (57,4%) και τη Βουλγαρία (62%).

Ευρωπαϊκή αντεπίθεση

Σε αρκετές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά των μεγάλων εταιρειών Διαδικτύου για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Φέτος τον Ιανουάριο, επισημαίνει το Euronews, η οργάνωση για την προστασία της ιδιωτικότητας noyb (None of your business) κατήγγειλε τη Microsoft για παράνομη εγκατάσταση cookies σε υπολογιστές παιδιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε στην αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων, αφορούσε το λογισμικό Microsoft 365 Education, το οποίο χρησιμοποιείται από εκατομμύρια μαθητές και δασκάλους στην Ευρώπη.

Πέρυσι, εννέα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν καταγγελία κατά του X για φερόμενες παραβιάσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Όπως ανέφεραν, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι πολιτικές απόψεις, η σεξουαλική ταυτότητα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι συνθήκες υγείας, για τη στόχευση διαφημίσεων.

Η καταγγελία βασίστηκε σε έρευνα της AI Forensics, ενός ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ερευνά αλγορίθμους, η οποία διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι η Dell Technologies στόχευε χρήστες στο X με βάση δεδομένα που αφορούσαν συγκεκριμένα φάρμακα, σεξουαλικές προτιμήσεις και θρησκευτικά πιστεύω.

Παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποστηρίζει ότι η ΕΕ στοχοποιούν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και τις τιμωρούν με υπέρογκους φόρους και πρόστιμα, η ΕΕ συνεχίζει τις έρευνες για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τον Δεκέμβριο η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, για παραβάσεις των κανόνων διαφήμισης και διαφάνειας.

Με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας της στο Διαδίκτυο, η ΕΕ πρόκειται να εγκρίνει σχέδιο για τριπλασιασμό της χωρητικότητας των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων τα επόμενα 5-7 χρόνια.

Στο μεταξύ, η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει το Microsoft teams και το Ζοοm με τη δική της πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Η πλατφόρμα Visio σχεδιάζεται να επεκταθεί σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες έως το 2027.