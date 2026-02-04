science
Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα
04 Φεβρουαρίου 2026

Οι Ευρωπαίοι αρχίζουν να παίρνουν σοβαρά την προστασία των δεδομένων τους – Η εικόνα στην Ελλάδα

Οι χρήστες στην ΕΕ αντιδρούν όλο και περισσότερο στην online παρακολούθηση. Στην Ελλάδα, το ποσοστό που λαμβάνει μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται λίγο πάνω από τον μέσο όρο.

Με τις κυβερνοαπειλές να αυξάνονται και την Ευρώπη να προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τις αμερικανικές διαδικτυακές υπηρεσίες, το ποσοστό των Ευρωπαίων που λαμβάνουν στοιχειώδη μέτρα ασφάλειας για τα δεδομένα τους αυξάνεται, δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

To 2025, το 76,9% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους, ποσοστό αυξημένο κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2023.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό ξεπερνά ελαφρώς τον μέσο όρο στην Ένωση με 77,62%.

Πιο αναλυτικά, η πλειονότητα των χρηστών (58,8%) έλαβαν μέτρα για να εμποδίσουν τη χρήση των δεδομένων τους για στοχευμένες διαφημίσεις, για παράδειγμα αλλάζοντας τις ρυθμίσεις των λογαριασμών τους ή μπλοκάροντας τα cookies παρακολούθησης.

Ακόμα, το 56.2% περιόρισε ή μπλόκαρε την πρόσβαση στη γεωγραφική τοποθεσία του και το 46% άλλαξε τις ρυθμίσεις ώστε να περιορίσει ποιος βλέπει τις πληροφορίες του στα social media και τους αποθηκευτικούς χώρους στο cloud.

Το νούμερο αυτό παρουσιάζει αύξηση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2023.

Επιπλέον, το 39% των χρηστών ήλεγχε αν οι δικτυακοί τόποι όπου ανάρτησε πληροφορίες ήταν ασφαλείς, ενώ το 37,6% δήλωσε ότι διαβάζει τις πολιτικές ιδιωτικότητας πριν μοιραστεί προσωπικά δεδομένα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηστών που έλαβε μέτρα προστασίας των δεδομένων του καταγράφηκε στη Φινλανδία (92,6%), ενώ ακολουθούν η Ολλανδία (91,2%) και η Τσεχία (90,3%).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (56%(, τη Σλοβενία (57,4%) και τη Βουλγαρία (62%).

Το ποσοστό των ευρωπαίων χρηστών που έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους το 2025 (Eurostat)

Το ποσοστό των ευρωπαίων χρηστών που έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους το 2025 (Eurostat)

Ευρωπαϊκή αντεπίθεση

Σε αρκετές περιπτώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά των μεγάλων εταιρειών Διαδικτύου για κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Φέτος τον Ιανουάριο, επισημαίνει το Euronews, η οργάνωση για την προστασία της ιδιωτικότητας noyb (None of your business) κατήγγειλε τη Microsoft για παράνομη εγκατάσταση cookies σε υπολογιστές παιδιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η καταγγελία, η οποία υποβλήθηκε στην αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων, αφορούσε το λογισμικό Microsoft 365 Education, το οποίο χρησιμοποιείται από εκατομμύρια μαθητές και δασκάλους στην Ευρώπη.

Πέρυσι, εννέα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν καταγγελία κατά του X για φερόμενες παραβιάσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Όπως ανέφεραν, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι πολιτικές απόψεις, η σεξουαλική ταυτότητα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις και οι συνθήκες υγείας, για τη στόχευση διαφημίσεων.

Η καταγγελία βασίστηκε σε έρευνα της AI Forensics, ενός ευρωπαϊκού μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ερευνά αλγορίθμους, η οποία διαπίστωσε μεταξύ άλλων ότι η Dell Technologies στόχευε χρήστες στο X με βάση δεδομένα που αφορούσαν συγκεκριμένα φάρμακα, σεξουαλικές προτιμήσεις και θρησκευτικά πιστεύω.

Παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία υποστηρίζει ότι η ΕΕ στοχοποιούν τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και τις τιμωρούν με υπέρογκους φόρους και πρόστιμα, η ΕΕ συνεχίζει τις έρευνες για την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Τον Δεκέμβριο η Κομισιόν επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο Χ, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί βάσει του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, για παραβάσεις των κανόνων διαφήμισης και διαφάνειας.

Με στόχο την αποκατάσταση της κυριαρχίας της στο Διαδίκτυο, η ΕΕ πρόκειται να εγκρίνει σχέδιο για τριπλασιασμό της χωρητικότητας των ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων τα επόμενα 5-7 χρόνια.

Στο μεταξύ, η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα αντικαταστήσει το Microsoft teams και το Ζοοm με τη δική της πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Η πλατφόρμα Visio σχεδιάζεται να επεκταθεί σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες έως το 2027.

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
science
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία
Επιστήμες 03.02.26

Πρώτη μεταμόσχευση προσώπου από δότη που πέθανε με υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ισπανίδα που αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της δώρισε το πρόσωπό της σε μια γυναίκα που είχε παραμορφωθεί λόγω λοίμωξης. Η μεταμόσχευση είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό
Θησαυρός στον βυθό 02.02.26

Δοκιμή στην Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για ορυχεία στον ωκεανό

Ιαπωνικό γεωτρύπανο ανέσυρε δείγματα λάσπης από βάθος 6 χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η κυβέρνηση του Τόκιο σχεδιάζει ορυχεία στον βυθό για να απεξαρτηθεί απο τις κινεζικές σπάνιες γαίες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική
Στην Ιταλία 04.02.26

Άγριο έγκλημα: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή άκουγε δυνατά μουσική

Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να άφησε την άτυχη κοπέλα, που ψυχορραγούσε, μπροστά σε νοσοκομείο και να απομακρύνθηκε με το αυτοκίνητο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»
Φρίκη επί γης 04.02.26

«Γνώρισα την 14χρονη Άρτι μια μέρα πριν τον γάμο της. Η αυτοκτονία της έξι χρόνια αργότερα με συγκλόνισε»

Παρά το γεγονός ότι είναι παράνομος, ο γάμος ανηλίκων εξακολουθεί να είναι συνηθισμένος σε μεγάλο μέρος της Ινδίας. Η φωτορεπόρτερ Saumya Khandelwal παρακολούθησε την τραγική ιστορία ενός κοριτσιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
