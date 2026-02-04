Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη – Εξαφανίστηκε 14χρονος από δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση 14χρονου χθες, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου.
Ο ανήλικος, που ονομάζεται Αλί Μέγκαχεντ, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, για την εξαφάνισή του και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Αλί Μέγκαχεντ έχει ύψος 1,60 μέτρων είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
O 14χρονος που εξαφανίστηκε:
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΛΙ ΜΕΓΚΑΧΕΝΤ 14 ΕΤΩΝhttps://t.co/7A9eecmCWS pic.twitter.com/e8IpgKGD52
— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) February 4, 2026
«Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».
