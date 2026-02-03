Το δίλημμα του Ματετά μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής στην Μίλαν

Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά ετοιμάζονταν πριν λίγες μέρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Μίλαν, αλλά οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίος υποβλήθηκε ο Γάλλος στράικερ έδειξαν πρόβλημα στο γόνατο του 28χρονου άσου και οι «ροσονέρι» έκαναν πίσω.

Η μεταγραφή δεν έγινε, ο Ματετά συνεχίζει στην ομάδα του Λονδίνου και τώρα είναι αντιμέτωπος μ’ ένα μεγάλο δίλημμα. Λίγους μήνες πριν από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο διεθνής στράικερ καλείται ν’ αποφασίσει αν θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο γόνατο.

Το θέμα όμως είναι πως αν ο Γάλλος πάρει την απόφαση και μπει στο χειρουργείο, κανείς δεν του εγγυάται πως θα καταφέρει να προλάβει το Μουντιάλ ή αν ο Ντιντιέ Ντεσάν θα τον συμπεριλάβει στην αποστολή των «τρικολόρ» για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Ο διεθνής άσος της Κρίσταλ Πάλας καλείται ν’ αποφασίσει άμεσα καθώς δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου και το σίγουρο είναι πως οι ενοχλήσεις που αισθάνεται, δεν του επιτρέπουν ν’ αποδώσει σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες.

Ο Ματετά δεν έχει καμιά σχέση με τον παίκτη που εντυπωσίασε την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Κυπέλλου Αγγλίας από τους «αετούς» του Λονδίνου.

Το «ναυάγιο» της μεταγραφής του διεθνούς Γάλλου στράικερ στην Μίλαν, κόστισε και στα… ταμεία της Πάλας, καθώς οι πρωτευουσιάνοι είχαν συμφωνήσει να πάρουν 30 εκατ. λίρες για την παραχώρηση του 28χρονου σέντερ φορ.

Το συμβόλαιο του Φιλίπ Ματετά με την ομάδα του Λονδίνου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως ο Γάλλος θα πάρει μεταγραφή το καλοκαίρι, καθώς έχει ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται ν’ ανανεώσει την συνεργασία του με τους «αετούς».

Έτσι, η Κρίσταλ Πάλας θέλει να τον δώσει το φετινό καλοκαίρι, ώστε ν’ αποκομίσει οικονομικό όφελος από την πώληση του διεθνούς Γάλλου άσου.