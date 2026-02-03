newspaper
Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο CEO που μεγάλωσε στη Disneyland: Ποιος είναι ο Τζος Ντ’Αμάρο
Διεθνής Οικονομία 03 Φεβρουαρίου 2026, 23:45

Ο CEO που μεγάλωσε στη Disneyland: Ποιος είναι ο Τζος Ντ’Αμάρο

Με όπλο τα θεματικά πάρκα, την εμπειρία και το ισχυρό brand, ο Τζος Ντ’Αμάρο αναλαμβάνει την ηγεσία της Disney σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Spotlight

Η Disney δεν επέλεξε έναν «παραδοσιακό» άνθρωπο των media για τη διαδοχή του Bob Iger. Αντίθετα, πόνταρε σε έναν μάνατζερ που μεγάλωσε μέσα στα θεματικά της πάρκα, έζησε την επιχείρηση στο πεδίο δραστηριοτήτων της και μετέτρεψε την εμπειρία του επισκέπτη σε βασική μηχανή κερδοφορίας.

Ο Τζος Ντ’Αμάρο, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα Experiences, είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Company και μόλις ο όγδοος CEO στα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής του ομίλου.

Ο Τζος Ντ’Αμάρο, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα Experiences, είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Company και μόλις ο όγδοος CEO στα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής του ομίλου

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Σε μια περίοδο όπου τα στούντιο και η τηλεόραση δοκιμάζονται, τα πάρκα, οι κρουαζιέρες και τα resorts έχουν εξελιχθεί στον πιο σταθερό και προσοδοφόρο πυλώνα της Disney. Και πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται το όνομα του Ντ’Αμάρο.

Η διαδρομή του Ντ’Αμάρο μέσα στον όμιλο της Disney

Ο 54χρονος σήμερα Τζος Ντ’Αμάρο εντάχθηκε στη Disney το 1998. Από τότε πέρασε από μια σειρά καίριων θέσεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Υπήρξε οικονομικός διευθυντής στο παγκόσμιο licensing των καταναλωτικών προϊόντων, πρόεδρος του Disneyland Resort στην Καλιφόρνια και αργότερα επικεφαλής του Walt Disney World στη Φλόριντα.

Αυτή η πορεία τον κατέστησε έναν από τους πιο «σφαιρικούς» μάνατζερ της εταιρείας. Γνωρίζει τα οικονομικά, κατανοεί την εμπειρία του επισκέπτη, αλλά έχει και στενή σχέση με τα δημιουργικά τμήματα. Όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney, James Gorman, ο Ντ’Αμάρο συνδυάζει την επιχειρησιακή ικανότητα με την δημιουργική ματιά – ένας σπάνιος συνδυασμός για έναν όμιλο τέτοιου μεγέθους.

Η έκρηξη του τομέα των Εμπειριών (Experiences)

Όταν ο Τζος Ντ’Αμάρο ανέλαβε τα ηνία του τομέα Experiences τον Μάιο του 2020, η συγκυρία ήταν εφιαλτική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC. Η πανδημία είχε κλείσει πάρκα, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες, μηδενίζοντας σχεδόν τα έσοδα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, μπήκαν τα θεμέλια για την επόμενη μέρα.

Από το 2019 έως το 2025, τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40%, φτάνοντας τα 36,2 δισ. δολάρια. Σήμερα, περίπου το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών της Disney προέρχεται από τις εμπειρίες. Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα κέρδη: τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύτηκαν από 6,8 δισ. σε περίπου 10 δισ. δολάρια, καλύπτοντας σε ορισμένες χρήσεις έως και το 70% των συνολικών κερδών του ομίλου.

Οι επενδύσεις, η τεχνολογία και οι νέοι κόσμοι

Υπό την καθοδήγησή του, η Disney δεν έμεινε στάσιμη. Συνεχίστηκαν οι κατασκευές ακόμα και μέσα στην πανδημία, όπως η περιοχή Avengers στη Disneyland, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκαν δεκάδες υποδομές. Η τεχνολογία έγινε κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας: mobile ordering, ψηφιακά εισιτήρια, νέα συστήματα διαχείρισης των επισκεπτών και εξατομικευμένα itineraries.

Μετά το άνοιγμα των πάρκων, ήρθαν και τα μεγάλα εγκαίνια: από το Mickey & Minnie’s Runaway Railway και το Tron Lightcycle Run, μέχρι το Tiana’s Bayou Adventure και το Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Στο εξωτερικό, άνοιξαν νέες θεματικές περιοχές στο Τόκιο και στη Σαγκάη, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή στρατηγική επέκτασης.

Οι κρουαζιέρες, το gaming και οι νέες γενιές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη Disney Cruise Line, η οποία αναμένεται να διπλασιάσει τον στόλο της έως το 2031. Ήδη τρία νέα πλοία έχουν ξεκινήσει δρομολόγια, ενώ ένα ακόμη προστίθεται σύντομα.

Παράλληλα, ο Ντ’Αμάρο πίεσε για την επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων στην Epic Games, εξασφαλίζοντας παρουσία της Disney στο οικοσύστημα του Fortnite. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να προσεγγίσει νεότερα κοινά, που απομακρύνονται από την παραδοσιακή ψυχαγωγία.

Η μεγάλη πρόκληση: To streaming και η τηλεόραση

Εκεί που ο νέος CEO θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής είναι ο κόσμος του streaming και της γραμμικής τηλεόρασης. Η πτώση της διαφήμισης και το cord-cutting έχουν πιέσει τον κλάδο, ενώ η Disney+ αναζητά νέα ισορροπία μέσω πακέτων, φθηνότερων συνδρομών με διαφημίσεις και περιορισμού της κοινής χρήσης κωδικών.

Η σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Disney+, του Hulu και του ESPN αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Και εδώ, η σκιά του Bob Iger είναι βαριά: ο προκάτοχός του επέστρεψε στο παρελθόν για να «σώσει» την εταιρεία, αφήνοντας υψηλές προσδοκίες στον διάδοχό του.

Ένας άνθρωπος της Disney

Ο Τζος Ντ’Αμάρο δεν είναι απλώς ένα ακόμη στέλεχος. Είναι «προϊόν» της ίδιας της Disney, με βαθιά γνώση των brands, των ιστοριών και του τρόπου που αυτές μετατρέπονται σε εμπειρίες.

Σε μια εποχή μετασχηματισμού, η εταιρεία ποντάρει σε κάποιον που ξέρει πώς να φέρνει τον κόσμο…  στο παραμύθι — και να το κάνει κερδοφόρο.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

Wall Street: Sell-off στην τεχνολογία, αντοχές σε Dow Jones και τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Σεξ: Τι λέει η επιστήμη για την οικειότητα & την ευτυχία

Economy
Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

Ακρίβεια: Πώς «τρώει» τους καταναλωτές στην Ελλάδα

inWellness
Με μια ματιά 03.02.26

Δεν είναι όλες οι πατάτες ίδιες

Οι πατάτες έχουν πολλά να προσφέρουν: βιταμίνες, μέταλλα, υδατάνθρακες. Αλλά πως αναγνωρίζεις τις πιο θρεπτικές;

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης
Σπάνιες γαίες 03.02.26

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκτόξευσε τις μετοχές των εταιρειών εξόρυξης

Οι σπάνιες γαίες έχουν έρθει στο προσκήνιο ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου

Σύνταξη
Ευρώπη: Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων – Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικίων στην Ευρώπη - Ποιοι πλήττονται περισσότερο και τι ισχύει στην Ελλάδα

Σχεδόν όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις βιώνουν αυξήσεις των ενοικίων και ως αποτέλεσμα, κάποια μορφή στεγαστικής κρίσης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν τους δασμούς 25% για αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ θα αντικαταστήσουν την Ρωσία ως κύριος προμηθευτής πετρελαίου και η Ινδία θα αγοράσει αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας μισού τρις δολαρίων σε πέντε χρόνια.

Σύνταξη
Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή
Νέα παγκόσμια τάξη 02.02.26

Νέο καμπανάκι Ντράγκι: Η ΕΕ πρέπει να γίνει μια «γνήσια ομοσπονδία» για να αποφύγει την παρακμή

Η Ευρώπη κινδυνεύει να «υποταχθεί, να διαιρεθεί και να αποβιομηχανιστεί», επισήμανε για μια ακόμη φορά ο πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι. Και κάλεσε την ΕΕ να γίνει «γνήσια ομοσπονδία».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιδίωξη συμφωνίας με την Τεχεράνη
Διεθνής Οικονομία 02.02.26

Ρίχνουν τις τιμές του πετρελαίου οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν

Υποχωρούσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών σήμερα Δευτέρα, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει
Kέβιν Γουόρς 01.02.26

Ο επόμενος πρόεδρος της Fed έχει ακόμα πολλά να αποδείξει

Ο Kέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος του Ντόναλντ Τραμπ για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ όταν λήξει η θητεία του τον Μάιο, φαίνεται να είναι μια ασφαλής επιλογή

Σύνταξη
Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Η σκοτεινή πλευρά της «καινοτομίας» στο βρεφικό γάλα

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ (ARA), ένα λιπαρό οξύ που προστίθεται σε βρεφικά γάλατα με στόχο να προσεγγίσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος

Νατάσα Σινιώρη
Φυσικό αέριο: Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Σε χαμηλό τετραετίας τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό έχουν οδηγήσει τις τιμές στο μεγαλύτερο μηνιαίο κέρδος σε περισσότερα από δύο χρόνια, με την τιμή αναφοράς του φυσικού αερίου TTF να αυξάνεται έως και 42,60 ευρώ ανά μεγαβατώρα

Σύνταξη
Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;
Διεθνής Οικονομία 01.02.26

Papa Johns: Πώς θα ανακάμψει στην κρίση της πίτσας;

Σε μια αγορά που έχει κουραστεί από την πίτσα και κυνηγά τις χαμηλές τιμές, η Papa Johns επιστρατεύει τη νοσταλγία για να ξαναφέρει πελάτες στα καταστήματά της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Άλλα Αθλήματα 03.02.26

Ο αγώνας του αιώνα είναι γεγονός! Ο Ζαμπίδης επιστρέφει στα ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ - Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη

Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή

Σύνταξη
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Αθλητισμός & Σπορ 03.02.26

Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός

Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.

Σύνταξη
Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν
Κόσμος 03.02.26

Στα τέλη Φεβρουαρίου η κατάθεση στο Κογκρέσο του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Η Επιτροπή επιδίωκε να ακούσει τον Μπιλ Κλίντον λόγω της στενής φιλικής σχέσης του με τον καταδικασμένο για σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ
Προσωπική επίθεση 03.02.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ λαμβάνει μέτρα κατά της ατιμωρησίας στα social media – Και προκαλεί την οργή του Μασκ

Ο Σάντσεθ ανακοίνωσε 5 μέτρα ρύθμισης των social media και την προστασία των ανηλίκων. Όπως η απαγόρευση χειραγώγησης των αλγορίθμων και η λογοδοσία των στελεχών πλατφορμών για παράνομο περιεχόμενο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία
«Αρκτικός Φρουρός» 03.02.26

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική, μεσούσης της διαμάχης για τη Γροιλανδία

Μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ στο Νταβός τον Ιανουάριο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι συζήτησαν πώς οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να εργαστούν συλλογικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένης όχι μόνο της Γροιλανδίας αλλά και των επτά κρατών του ΝΑΤΟ με εδάφη στην Αρκτική

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: «Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης – Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της
Δημοσκόπηση 03.02.26

«Καθόλου ικανοποιημένοι» 6 στους 10 με την απόδοση της κυβέρνησης - Ακρίβεια και διαφθορά «γκρεμίζουν» την εικόνα της

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, δεν αποδίδει καρπούς. Νέα δημοσκόπηση να καταγράφει τη συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών.

Σύνταξη
«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν
Αποστάσεις 03.02.26

«Να λογοδοτήσει»: Η πρώην σύζυγος του Μπιλ Γκέιτς, Μελίντα, σπάει τη σιωπή της για τη σχέση του με τον Έπσταϊν

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς παίρνει σαφείς αποστάσεις από τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς καλώντας τον να απαντήσει για τις νέες, σοκαριστικές λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως σχετικά με τις επαφές του με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο
Ελλάδα 03.02.26

Υπόθεση θρίλερ – Η δολοφονία στην Μάνδρα, το τροχαίο στην Ελευσίνα και ο νεκρός 27χρονος στη Νέα Πέραμο

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της απαγωγής και δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Πώς συνδέεται με τη δολοφονία 47χρονου επιχειρηματία στη Μάνδρα το 2024

Σύνταξη
Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν
Κόσμος 03.02.26

Το αεροπλανοφόρο Λίνκολν φεύγει από τον Περσικό Κόλπο και οδεύει προς το Άντεν, λέει το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Έιμπραχαμ Λίνκολν τα πλοία συνοδείας και υποβρύχια των ΗΠΑ αποσύρονται από τον Περσικό Κόλπο και αναδιατάσσονται στα ύδατα της Υεμένης, κοντά στο Άντεν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής
Κόσμος 03.02.26

ΗΠΑ: Μια μικρή ομάδα Αμερικανών στρατιωτών βρίσκεται στη Νιγηρία για την αντιμετώπιση της ισλαμιστικής απειλής

Οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν για πρώτη φορά ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στη Νιγηρία, μετά τον βομβαρδισμό στο Σοκότο, ανήμερα των Χριστουγέννων

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών
Ελλάδα 03.02.26 Upd: 23:19

Τραγωδία στη Χίο – 14 νεκροί μετανάστες μετά το σοβαρό επεισόδιο Λιμενικού και ταχύπλοου διακινητών

Σκάφος του Λιμενικού συγκρούστηκε με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες με συνέπεια οι 14 να χάσουν τη ζωή τους ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 24 άτομα

Σύνταξη
«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν
Έπσταϊν και Ελλάδα 03.02.26

«Την έχουν βαμμένη» – Τα μνημόνια και η ελληνική κρίση στα αρχεία Έπσταϊν

Ο Έπσταϊν ενδιαφερόταν το 2010 να μάθει για το πρόγραμμα διάσωσης του ευρώ και ο Μάντελσον το επιβεβαίωσε. Το 2015 σχολίαζε με την επικεφαλής του ομίλου Ρότσιλντ τις συνέπειες του δημοψηφίσματος για την κυβέρνηση Τσίπρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει
Πολιτική 03.02.26

Μητσοτάκης: Η υποκρισία και ο φόβος ενός πρωθυπουργού απέναντι στο χάος που ο ίδιος έχει προκαλέσει

Το μεγάλο άγχος του πρωθυπουργού να μην έχει αντίπαλό του το... χάος. Πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για το Σύνταγμα επιχειρεί να ξεπλύνει τις τεράστιες ευθύνες για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν
Στον κήπο του 03.02.26

Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι, γιος του δικτάτορα της Λιβύης, δολοφονήθηκε στην πόλη Ζεντέν

Τον πυροβόλησαν τέσσερα άτομα, που στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Ο Σαΐφ αλ Ισλάμ Καντάφι είχε αμνηστευθεί για καταδίκες για καταστολή διαδηλώσεων. Δήλωνε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο
Νησί του Έπσταϊν 03.02.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με αγωγή τον Τρέβορ Νόα – «Η σάτιρα έχει συνταγματική προστασία», λένε ειδικοί στο δίκαιο

Ένα σατιρικό σχόλιο του Τρέβορ Νόα για τον Τζέφρι Έπσταϊν ήταν αρκετό για να προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απείλησε με αγωγή, παρά το γεγονός ότι ειδικοί επικαλούνται την ισχυρή συνταγματική προστασία της πολιτικής σάτιρας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές
ICE 03.02.26

Η Νέα Υόρκη θα εποπτεύει τις επιχειρήσεις απελάσεων του Τραμπ με νέους νομικούς παρατηρητές

«Αυτές οι καταχρήσεις και η χρήση των τοπικών αστυνομικών ως όπλο για να επιβάλλεται ο σεβασμός των νόμων για τη μετανάστευση, δεν θα γίνουν ανεκτές στη Νέα Υόρκη», διεμήνυσε στον Τραμπ η Δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας

Σύνταξη
Αυστραλία: Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία – «To σύστημα τους απογοήτευσε»
ΑμεΑ 03.02.26

Οικογένεια βρέθηκε νεκρή και οι αρχές υποπτεύονται διπλή δολοφονία και αυτοκτονία - «To σύστημα τους απογοήτευσε»

Ο Λέον και ο Ότις Κλουν έφηβοι με αναπηρίες, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Μόσμαν Παρκ του Περθ στην Αυστραλία μαζί με τους γονείς τους την περασμένη Παρασκευή, σε μια υποψία διπλής δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος
Δριμύ κατηγορώ 03.02.26 Upd: 21:50

Αντώνης Σαμαράς: Το χάος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Τι είπε για την ίδρυση κόμματος

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, στην Καλαμάτα, παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμπλευση με Κώστα Καραμανλή και ανησυχία για τα «ήρεμα νερά». Τι είπε για την ίδρυση κόμματος και την Καρυστιανού.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 03.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο