Ο CEO που μεγάλωσε στη Disneyland: Ποιος είναι ο Τζος Ντ’Αμάρο

Η Disney δεν επέλεξε έναν «παραδοσιακό» άνθρωπο των media για τη διαδοχή του Bob Iger. Αντίθετα, πόνταρε σε έναν μάνατζερ που μεγάλωσε μέσα στα θεματικά της πάρκα, έζησε την επιχείρηση στο πεδίο δραστηριοτήτων της και μετέτρεψε την εμπειρία του επισκέπτη σε βασική μηχανή κερδοφορίας.

Ο Τζος Ντ’Αμάρο, μέχρι πρότινος επικεφαλής του τομέα Experiences, είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Company και μόλις ο όγδοος CEO στα περισσότερα από 100 χρόνια ζωής του ομίλου.

Η επιλογή του δεν ήταν τυχαία. Σε μια περίοδο όπου τα στούντιο και η τηλεόραση δοκιμάζονται, τα πάρκα, οι κρουαζιέρες και τα resorts έχουν εξελιχθεί στον πιο σταθερό και προσοδοφόρο πυλώνα της Disney. Και πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται το όνομα του Ντ’Αμάρο.

Η διαδρομή του Ντ’Αμάρο μέσα στον όμιλο της Disney

Ο 54χρονος σήμερα Τζος Ντ’Αμάρο εντάχθηκε στη Disney το 1998. Από τότε πέρασε από μια σειρά καίριων θέσεων, τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς. Υπήρξε οικονομικός διευθυντής στο παγκόσμιο licensing των καταναλωτικών προϊόντων, πρόεδρος του Disneyland Resort στην Καλιφόρνια και αργότερα επικεφαλής του Walt Disney World στη Φλόριντα.

Αυτή η πορεία τον κατέστησε έναν από τους πιο «σφαιρικούς» μάνατζερ της εταιρείας. Γνωρίζει τα οικονομικά, κατανοεί την εμπειρία του επισκέπτη, αλλά έχει και στενή σχέση με τα δημιουργικά τμήματα. Όπως σημείωσε και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Disney, James Gorman, ο Ντ’Αμάρο συνδυάζει την επιχειρησιακή ικανότητα με την δημιουργική ματιά – ένας σπάνιος συνδυασμός για έναν όμιλο τέτοιου μεγέθους.

Η έκρηξη του τομέα των Εμπειριών (Experiences)

Όταν ο Τζος Ντ’Αμάρο ανέλαβε τα ηνία του τομέα Experiences τον Μάιο του 2020, η συγκυρία ήταν εφιαλτική, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC. Η πανδημία είχε κλείσει πάρκα, ξενοδοχεία και κρουαζιέρες, μηδενίζοντας σχεδόν τα έσοδα. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, μπήκαν τα θεμέλια για την επόμενη μέρα.

Από το 2019 έως το 2025, τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 40%, φτάνοντας τα 36,2 δισ. δολάρια. Σήμερα, περίπου το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών της Disney προέρχεται από τις εμπειρίες. Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα κέρδη: τα λειτουργικά κέρδη εκτοξεύτηκαν από 6,8 δισ. σε περίπου 10 δισ. δολάρια, καλύπτοντας σε ορισμένες χρήσεις έως και το 70% των συνολικών κερδών του ομίλου.

Οι επενδύσεις, η τεχνολογία και οι νέοι κόσμοι

Υπό την καθοδήγησή του, η Disney δεν έμεινε στάσιμη. Συνεχίστηκαν οι κατασκευές ακόμα και μέσα στην πανδημία, όπως η περιοχή Avengers στη Disneyland, ενώ παράλληλα αναβαθμίστηκαν δεκάδες υποδομές. Η τεχνολογία έγινε κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας: mobile ordering, ψηφιακά εισιτήρια, νέα συστήματα διαχείρισης των επισκεπτών και εξατομικευμένα itineraries.

Μετά το άνοιγμα των πάρκων, ήρθαν και τα μεγάλα εγκαίνια: από το Mickey & Minnie’s Runaway Railway και το Tron Lightcycle Run, μέχρι το Tiana’s Bayou Adventure και το Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Στο εξωτερικό, άνοιξαν νέες θεματικές περιοχές στο Τόκιο και στη Σαγκάη, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή στρατηγική επέκτασης.

Οι κρουαζιέρες, το gaming και οι νέες γενιές

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη Disney Cruise Line, η οποία αναμένεται να διπλασιάσει τον στόλο της έως το 2031. Ήδη τρία νέα πλοία έχουν ξεκινήσει δρομολόγια, ενώ ένα ακόμη προστίθεται σύντομα.

Παράλληλα, ο Ντ’Αμάρο πίεσε για την επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων στην Epic Games, εξασφαλίζοντας παρουσία της Disney στο οικοσύστημα του Fortnite. Η κίνηση αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να προσεγγίσει νεότερα κοινά, που απομακρύνονται από την παραδοσιακή ψυχαγωγία.

Η μεγάλη πρόκληση: To streaming και η τηλεόραση

Εκεί που ο νέος CEO θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής είναι ο κόσμος του streaming και της γραμμικής τηλεόρασης. Η πτώση της διαφήμισης και το cord-cutting έχουν πιέσει τον κλάδο, ενώ η Disney+ αναζητά νέα ισορροπία μέσω πακέτων, φθηνότερων συνδρομών με διαφημίσεις και περιορισμού της κοινής χρήσης κωδικών.

Η σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Disney+, του Hulu και του ESPN αποτελεί κρίσιμο στοίχημα για την επόμενη ημέρα. Και εδώ, η σκιά του Bob Iger είναι βαριά: ο προκάτοχός του επέστρεψε στο παρελθόν για να «σώσει» την εταιρεία, αφήνοντας υψηλές προσδοκίες στον διάδοχό του.

Ένας άνθρωπος της Disney

Ο Τζος Ντ’Αμάρο δεν είναι απλώς ένα ακόμη στέλεχος. Είναι «προϊόν» της ίδιας της Disney, με βαθιά γνώση των brands, των ιστοριών και του τρόπου που αυτές μετατρέπονται σε εμπειρίες.

Σε μια εποχή μετασχηματισμού, η εταιρεία ποντάρει σε κάποιον που ξέρει πώς να φέρνει τον κόσμο… στο παραμύθι — και να το κάνει κερδοφόρο.

