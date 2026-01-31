Η Disney αλλάζει ηγεσία: Ο Μπομπ Άιγκερ λέει «αντίο»

Η ηγεσία της Walt Disney φαίνεται πως μπαίνει σε μία νέα φάση, καθώς ο Μπομπ Άιγκερ ενημέρωσε συνεργάτες του ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη θέση του CEO πριν τη λήξη του συμβολαίου του στις 31 Δεκεμβρίου. Η είδηση, που δημοσιεύτηκε πρώτα από το Wall Street Journal, υπογραμμίζει την πρόθεση του Άιγκερ να αποστασιοποιηθεί από την καθημερινή διαχείριση της εταιρείας.

H προετοιμασία διαδοχής στη Disney

Η επιστροφή του Άιγκερ το 2022 είχε χαρακτηριστεί ως προσωρινή λύση, μετά την αναβολή της συνταξιοδότησής του και την απομάκρυνση του προκατόχου του, Μπομπ Τσάπεκ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην εταιρεία.

Τώρα, η διαδοχή γίνεται κεντρικό ζήτημα για το διοικητικό συμβούλιο, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η εσωτερική ένταση και οι προσωπικές αποφάσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Άιγκερ έχει εκφράσει σε στενούς συνεργάτες του την κόπωση που νιώθει από τις πιέσεις της καθημερινής ηγεσίας και την απογοήτευσή του από εσωτερικές συγκρούσεις, όπως η προσωρινή αναστολή του δημοφιλούς παρουσιαστή Jimmy Kimmel στο ABC.

Παράλληλα, η ακριβής ημερομηνία αποχώρησης παραμένει ανοιχτή και μπορεί να αλλάξει.

Προοπτικές και υποψήφιοι για τη διαδοχή

Το διοικητικό συμβούλιο της Disney αναμένεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα στη Βιρμπανκ της Καλιφόρνια, για να αποφασίσει τον διάδοχο του Άιγκερ.

Στα φαβορί συγκαταλέγονται ο υπεύθυνος θεματικών πάρκων Josh D’Amaro, οι συν-διευθυντές του τμήματος ψυχαγωγίας Dana Walden και Alan Bergman, καθώς και ο επικεφαλής του ESPN, Jimmy Pitaro.

Η μετάβαση και ο ρόλος του Άιγκερ

Ο Μπομπ Άιγκερ αναμένεται να παραμείνει CEO για αρκετούς μήνες μετά την ανακοίνωση του νέου ηγέτη, ώστε να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει τη μετάβαση.

Επιπλέον, πιθανό θεωρείται να διατηρήσει θέση στο διοικητικό συμβούλιο και άλλους ρόλους μέσα στην εταιρεία, εξασφαλίζοντας ότι η γνώση και η εμπειρία του δεν θα χαθούν πλήρως.

Μία νέα εποχή για τη Disney

Η αποχώρηση του Άιγκερ σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον κολοσσό της ψυχαγωγίας.

Με στρατηγικές αποφάσεις και νέες ηγετικές φιγούρες, η Disney ετοιμάζεται να συνεχίσει την πορεία της, διατηρώντας την επιρροή και την κληρονομιά της στον κόσμο της ψυχαγωγίας.

