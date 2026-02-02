Ο μεγάλος παίκτης φαίνεται με την πρώτη

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε το μεσημέρι του Σαββάτου την αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και σ’ αυτήν συμπεριέλαβε τον Αντρέ Λουίζ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών Ελλάδος.

Τρεις προπονήσεις είχε κάνει ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός, αλλά ο Μέντι είδε πως πρόκειται για παίκτη που μπορεί να βοηθήσει τους πειραιώτες, στο δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με την Ένωση κι έτσι ακριβώς έγινε.

Ο 23χρονος εξτρέμ πήρε το «βάπτισμα του πυρός» και φρόντισε να δείξει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι του με την φανέλα του Ολυμπιακού, ότι έχει τις δυνατότητες να κάνει την διαφορά στο επιθετικό σκέλος του παιχνιδιού της ομάδας του λιμανιού.

Κι αυτό ακριβώς είδαμε άλλωστε στο ματς της Νέας Φιλαδέλφειας, είδαμε έναν παίκτη που φρόντισε να κάνει τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» αλλά και τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελάσουν.

Ο καλός παίκτης φαίνεται με την πρώτη και ο Αντρέ Λουίζ φανέρωσε πτυχές του ταλέντου και κυρίως έδειξε πως είναι εξτρέμ που παίρνει πρωτοβουλίες και ζητά μπάλα για να παίξει ένας – μ’ έναν.

Η μπάλα πέρασε πολλές φορές από τα πόδια του Βραζιλιάνου άσου και θα πρέπει να τονίσουμε πως το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρόλευκων», πήρε την ευθύνη να δημιουργήσει φάσεις από το δεξί άκρο της επίθεσης των πρωταθλητών Ελλάδος.

Κι εδώ θα πρέπει να επισημανθεί κι ένα ακόμα στοιχείο, που μας έδειξε με το παιχνίδι του ο Αντρέ Λουίζ κι αυτό έχει να κάνει με την ικανότητα που έχει να πατήσει στην αντίπαλη περιοχή, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον προπονητή του, να τον χρησιμοποιήσει ακόμα και σε θέση σέντερ φορ.

Δεν χωρά λοιπόν αμφιβολία πως ο λατινοαμερικάνος άσος έστειλε «μήνυμα» πως είναι σε θέση όχι απλά να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά να έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων» είδε σε τρεις προπονήσεις πράγματα που τον έκαναν να ποντάρει πάνω στον Αντρέ Λουίζ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και δικαιώθηκε και μάλιστα με το παραπάνω.

Η πρώτη λοιπόν εμφάνιση του Βραζιλιάνου άσου με την φανέλα του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική και είναι μεγάλη υπόθεση για την ψυχολογία του Αντρέ Λουίζ, ότι πήγε πολύ καλά στο ντέρμπι κόντρα στην Ένωση και μάλιστα εκτός έδρας.

Και για να πούμε και για την φάση του πέναλτι με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν 1-1. Η ανατροπή του Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί είναι ξεκάθαρη και σωστά το VAR κάλεσε τον Μάκελι να δει την φάση κι εν συνεχεία ο Ολλανδός διαιτητής καταλόγισε σωστά το πέναλτι.

Η ανατροπή του Βραζιλιάνου ήταν ξεκάθαρη, όπως επίσης πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει οφσάιντ του Μαρίν, στην φάση που η ΑΕΚ κέρδισε κόρνερ από το οποίο σκόραρε ο Βάργκα για το 1-0 της Ένωσης.