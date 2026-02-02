Ουντινέζε – Ρόμα 1-0: Ο Εκέλενκαμπ «τιμώρησε» τους Τζιαλορόσι
Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 την Ρόμα για την 23η αγωνιστική της Serie A και σκαρφάλωσε στην δεκάδα του πρωταθλήματος.
Η Ουντινέζε νίκησε με 1-0 την Ρόμα για την 23η αγωνιστική της Serie A και την άφησε πίσω όσον αφορά το τρένο της τετράδας, με τους Ρωμαίους να βρίσκονται στην 5η θέση της βαθμολογίας με 43 βαθμούς στο -2 από την τέταρτη Γιουβέντους.
Από την άλλη η ομάδα από το Ούντινε προσπέρασε Σασουόλο και Μπολόνια και σκαρφάλωσε στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα του ιταλικού πρωταθλήματος με 32 βαθμούς και βρίσκεται στο -9 από την 6η Κόμο.
Η Ρόμα δεν κατάφερε να νικήσει ένα πολύ σημαντικό ματς για εκείνη μετά την ισοπαλία απέναντι στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 1-1 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μπήκε ως αλλαγή στο 79ο λεπτό ο Κώστας Τσιμίκας για την ομάδα του Γκασπερίνι.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Εκέλενκαμπ στο 49ο λεπτό με το οποίο χάρισε τη νίκη στην Ουντινέζε, καθώς το 1-0 ήταν και το τελικό σκορ της συνάντησης στο «Blue Energy Stadium».
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Οκόγιε, Ζεμούρα, Κρίστενσεν, Μπερτόλα (79’ Καμπασελέ), Σολέ, Εχιζίμπουε, Κάρλστρομ, Εκέλενκαμπ (90+2′ Μπαγιό), Μίλερ (80’ Θάραγα), Ατά, Ντέιβις (56’ Γκέιγ, 90+2′ Τζανιόλο)
ΡΟΜΑ: Σβίλαρ, Ερμόσο (70’ Γκιλάρντι), Γουέσλι, Εντικά, Μαντσίνι, Τσελίκ (79’ Τσιμίκας), Κριστάντε, Ελ Αϊναουί (78’ Πιζίλι), Πελεγκρίνι (67’ Βεντουρίνο), Σουλέ (79’ Βαζ), Μάλεν
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής της Serie A:
Λάτσιο – Τζένοα 3-2
Πίζα – Σασουόλο 1-3
Νάπολι – Φιορεντίνα 2-1
Κάλιαρι – Βερόνα 4-0
Τορίνο – Λέτσε 1-0
Κόμο – Αταλάντα 0-0
Κρεμονέζε – Ίντερ 0-2
Πάρμα – Γιουβέντους 1-4
Ουντινέζε – Ρόμα 1-0
3/2 21:45 Μπολόνια – Μίλαν
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής
Τζένοα – Νάπολι
Φιορεντίνα – Τορίνο
Μπολόνια – Πάρμα
Λέτσε – Ουντινέζε
Σασουόλο – Ίντερ
Γιουβέντους – Λάτσιο
Αταλάντα – Κρεμονέζε
Ρόμα – Κάλιαρι
Μίλαν – Κόμο
