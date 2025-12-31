«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο

Η Ρόμα «ονειρεύεται» επιστροφή του Σαλάχ καθώς σύμφωνα με τη La Repubblica υπάρχουν φήμες ότι η ομάδα της πρωτεύουσας της Ιταλίας εξετάζει την πιθανότητα να τον φέρει πίσω στη Ρώμη, λόγω των δυσκολιών-εντάσεων που έχουν προκύψει μεταξύ του Σαλάχ και της Λίβερπουλ. Υπενθυμίζουμε ότι ο Αιγύπτιος σταρ αγωνίστηκε στη Ρόμα από το 2015 έως το 2017 (σ.σ. την πρώτη σεζόν με μεταγραφή από την Τσέλσι και μετά τον αγόρασε), άρα έχει σχέσεις με την ομάδα.

Όπως φαίνεται η Ρόμα κινείται για το μεγάλο… μπαμ, επειδή οι σχέσεις μεταξύ Σαλάχ και Λίβερπουλ έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι ο Αιγύπτιος σταρ φέρεται να έχει βρει με τον Σλοτ και παρά την υπογραφή επέκτασης συμβολαίου μέχρι το 2027 την περασμένη άνοιξη.

Με αυτά τα δεδομένα, στην Ιταλία θεωρούν ότι η Λίβερπουλ θα μπορούσε να συμφωνήσει σε πρόταση δανεισμού. Οι μικτές αποδοχές του Σαλάχ στην Premier League ανέρχονται στα 24 εκατομμύρια ευρώ για κάθε αγωνιστική περίοδο, όπερ σημαίνει ότι θα ζητήσει 12 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί η Ρόμα να κάνει τέτοια υπέρβαση; Ασφαλώς όχι. Άρα, για να δρομολογηθεί επιστροφή του Σαλάχ στις τάξεις της, ο Αιγύπτιος σταρ θα πρέπει να ρίξει σημαντικά τις αποδοχές του.

Για αυτό και η επιλογή του Σαλάχ θεωρείται ένα «ονειρικό σενάριο» και οι Ρόμα-Λίβερπουλ-Σαλάχ δεν έχουν μπει καν σε διαπραγματεύσεις. Ούτε ο προπονητής της Ρόμα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι έχει λάβει καμία υπόσχεση για «ονειρική» μεταγραφή.

Πάντως, ο σύλλογος της Serie A επικεντρώνεται σε πιο ρεαλιστικές ενισχύσεις στην επίθεση. Ο Τζιάκομο Ρασπαντόρι είναι ένας στόχος, με τις συνομιλίες που αφορούν την Ατλέτικο Μαδρίτης να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η συμφωνία θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως δανεισμός με υποχρέωση αγοράς που συνδέεται με την πρόκριση στο Champions League, αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τζόσουα Ζίρκζε είναι μια άλλη επιλογή, αν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αναμένεται να εγκρίνει μια μεταγραφή πριν από τα μέσα Ιανουαρίου.