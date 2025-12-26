Με ιστορικό γκολ του Σαλάχ, η Αίγυπτος νίκησε τη Νότιο Αφρική (1-0)
Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς στο Κόπα Άφρικα πέτυχε η Αίγυπτος, με ένα ιστορικό γκολ-πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ.
- Απεργία ΣΕΗ το Σάββατο: Η ΕΝΘΕΠΑ διαψεύδει καθολικό «λουκέτο» στα θέατρα – Ποιοι στηρίζουν την κινητοποίηση
- Καθηγητής Χάρβαρντ για Τραμπ: «Δεν τερμάτισε πολέμους… είναι ανυπόμονος, κακός ειρηνοποιός»
- «Ζύγιζε μόλις 9 κιλά» – Νέα στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του 3χρονου στην Αλεξανδρούπολη
- Το μετέωρο βήμα του αμερικανικού δολαρίου - Το «προειδοποιητικό φως» που αναβοσβήνει
Ένα εύστοχο πέναλτι στο 45΄ ήταν αρκετό για την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ να κάνει το 2Χ2 στον 2ο όμιλο του Κόπα Άφρικα επικρατώντας με 1-0 της Νοτίου Αφρικής, εξασφαλίζοντας έτσι για την ομάδα του την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Ο Σαλάχ ευστοχώντας από τα 11 βήματα έγραψε συνάμα ιστορία καθώς έφτασε τα 65 γκολ συνολικά με την Αίγυπτο και έπιασε τον Ιβοριανό θρύλο, Ντιντιέ Ντρογκμπά στη λίστα με τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές που έχουν τα περισσότερα γκολ με τις εθνικές τους ομάδες.
Μπροστά του βρίσκονται ο Αιγύπτιος Χοσάμ Χασάν, με 69 γκολ, ο Κίνα Πίρι, από το Μαλάουι, με 71 γκολ και ο Γκόντφρεϊ Τσιτάλου από τη Ζάμπια, με 79 γκολ!
Για να φτάσει στο «τρίποντο» η Αίγυπτος ζορίστηκε ιδιαίτερα καθώς δύο λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε ο Σαλάχ αποβλήθηκε ο Χανί ενώ στο 89΄υπήρξε αρκετά λεπτά διακοπή για εξέταση VAR σε χέρι του Γιουνές που όμως δόθηκε χέρι στήριξης και έτσι δεν ήρθε το πέναλτι για την Νότια Αφρική. Νωρίτερα Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε έμειναν στο 1-1 και ουσιαστικά αλληλοεξουδετερώθηκαν.
Η βαθμολογία του 2ου ομίλου:
1. Αίγυπτος 1 (3-1) 6
2. Νότια Αφρική 1 (2-2) 3
3. Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1
4. Ανγκόλα 2 (2-3) 1
- Ασίστ ο Φορτούνης, σκόραρε ο Μασούρας (vids)
- LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιούκαστλ
- Ο Χάρι Κέιν κατονόμασε τα τρία πρόσωπα που βοήθησαν την καριέρα του
- LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
- Η Παρτιζάν διασύρθηκε από τη Μακάμπι – Aποδοκιμασίες κατά πάντων από την εξέδρα
- IFFHS: Ο Τουρπέν καλύτερος διαιτητής του 2025 (pics)
- Με ιστορικό γκολ του Σαλάχ, η Αίγυπτος νίκησε τη Νότιο Αφρική (1-0)
- Μουσουλμανικό κράξιμο στον Σαλάχ λόγω… Χριστουγέννων! (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις