Με ιστορικό γκολ του Σαλάχ, η Αίγυπτος νίκησε τη Νότιο Αφρική (1-0)

Ένα εύστοχο πέναλτι στο 45΄ ήταν αρκετό για την Αίγυπτο του Μο Σαλάχ να κάνει το 2Χ2 στον 2ο όμιλο του Κόπα Άφρικα επικρατώντας με 1-0 της Νοτίου Αφρικής, εξασφαλίζοντας έτσι για την ομάδα του την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Σαλάχ ευστοχώντας από τα 11 βήματα έγραψε συνάμα ιστορία καθώς έφτασε τα 65 γκολ συνολικά με την Αίγυπτο και έπιασε τον Ιβοριανό θρύλο, Ντιντιέ Ντρογκμπά στη λίστα με τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές που έχουν τα περισσότερα γκολ με τις εθνικές τους ομάδες.

Μπροστά του βρίσκονται ο Αιγύπτιος Χοσάμ Χασάν, με 69 γκολ, ο Κίνα Πίρι, από το Μαλάουι, με 71 γκολ και ο Γκόντφρεϊ Τσιτάλου από τη Ζάμπια, με 79 γκολ!

Για να φτάσει στο «τρίποντο» η Αίγυπτος ζορίστηκε ιδιαίτερα καθώς δύο λεπτά μετά το γκολ που πέτυχε ο Σαλάχ αποβλήθηκε ο Χανί ενώ στο 89΄υπήρξε αρκετά λεπτά διακοπή για εξέταση VAR σε χέρι του Γιουνές που όμως δόθηκε χέρι στήριξης και έτσι δεν ήρθε το πέναλτι για την Νότια Αφρική. Νωρίτερα Ανγκόλα και Ζιμπάμπουε έμειναν στο 1-1 και ουσιαστικά αλληλοεξουδετερώθηκαν.

Η βαθμολογία του 2ου ομίλου:

1. Αίγυπτος 1 (3-1) 6

2. Νότια Αφρική 1 (2-2) 3

3. Ζιμπάμπουε 2 (2-3) 1

4. Ανγκόλα 2 (2-3) 1