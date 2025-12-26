Μουσουλμανικό κράξιμο στον Σαλάχ λόγω… Χριστουγέννων! (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ζει και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Ο περισσότερος κόσμος, οι περισσότεροι φανς του, γιορτάζουν φυσικά αυτές τις μέρες τα Χριστούγεννα, την ώρα που ο ίδιος δίνει τη μάχη του στο Κόπα Άφρικα, πρωταγωνιστώντας με τη φανέλα της Εθνικής Αιγύπτου.

Μένοντας στο κλίμα των γιορτών, ο σπουδαίος επιθετικός της Λίβερπουλ, όπως άλλωστε συνηθίζει κάθε χρόνο, ανέβασε στα social media μια φωτογραφία με τις δύο κορούλες του, τις Μάκα και Καγιάν, να ποζάρουν μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τον ίδιο να εύχεται σε όλους «Καλά Χριστούγεννα».

Μια κατά τα άλλα τυπική και φυσιολογική ανάρτηση, ειδικά τις ημέρες των γιορτών, την οποία ωστόσο δεν πήραν με καλό μάτι οι πιο σκληροπυρηνικοί Μουσουλμάνοι φανς του. Αντιθέτως, ο Αιγύπτιος σταρ έγινε για ακόμη μια φορά στόχος των… τρομοκρατών του διαδικτύου, οι οποίοι αδυνατούν να χωνέψουν προφανώς ότι ένας άνθρωπος μπορεί να ακολουθήσει με την οικογένειά του κάποια διαφορετικά έθιμα από αυτά που τηρούν αυτοί, ή να ευχηθεί σε άλλους ανθρώπους να περάσουν καλές γιορτές, ανεξαρτήτως θρησκειών και πεποιθήσεων.

Πολλοί από αυτούς μάλιστα, χαρακτηρίζουν τον Σαλάχ -χωρίς φυσικά να ερωτηθεί ποτέ ο ίδιος- έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ» και χαρακτηρίζουν ως «λυπηρή» τη… σοκαριστική πράξη να ευχηθεί υγεία και καλές γιορτές.

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά σχόλια:

«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ’όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά».

«Είσαι μουσουλμάνος… θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου… τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».

«Αδελφέ, να φοβάσαι τον Θεό για το καλό σου. Είσαι μουσουλμάνος και εκατομμύρια σε ακολουθούν και σε αγαπούν, οι περισσότεροι από αυτούς μουσουλμάνοι και νέοι. Και θα δουν αυτό που κάνεις ως κάτι φυσιολογικό και ασήμαντο, ενώ είναι μεγάλο αμάρτημα, καινοτομία και κάτι που δεν αφορά τους μουσουλμάνους».

Η ανάρτηση του Μο Σαλάχ: