Mάνατζερ Σαλάχ: «Αυτές είναι οι δύο επιλογές για το μέλλον του…»

Ο μάνατζερ του Μοχάμεντ Σαλάχ, Ραμί Αμπάς, απάντησε για το μέλλον του πελάτη του, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Τουρκίας Sabah, σε ερώτηση της Φενέρμπαχτσε, εάν ενδιαφέρεται να παίξει στην ομάδα, δηλώνοντας ότι η Τουρκία δεν είναι στην ατζέντα τους.

Ο Αμπάς ξεκαθάρισε πως οι επιλογές είναι δύο για τον Σαλάχ και η μία είναι η παραμονή στη Λίβερπουλ, ενώ η άλλη να μεταγραφεί στη Σαουδική Αραβία.

Ο 32χρονος στράικερ, αγωνίζεται με την Αίγυπτο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21/12-18/1), σημειώνοντας μάλιστα το γκολ της νίκης (2-1) επί της Ζιμπάμπουε.

Υπενθυμίζεται πως, ο Σαλάχ είχε έρθει πρόσφατα σε κόντρα με τον προπονητή της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, με τις δύο πλευρές- μετά από συνομιλίες- να φτάνουν σε…ανακωχή.

«Ο Σαλάχ ζήτησε συγγνώμη από την ομάδα…»

Ο Κέρτις Τζόουνς αποκάλυψε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ για όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα.

«Ο Mo είναι ανεξάρτητος και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ζήτησε συγγνώμη από εμάς και είπε: ‘Αν έπληξα κάποιον ή σας έκανα να νιώσετε άσχημα, ζητώ συγγνώμη’.

Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον Mo που γνωρίζω, για το πώς είναι μαζί μας και για το πώς ενήργησε σε αυτή την περίπτωση. Ήταν θετικός. Ήταν ο ίδιος Mo, είχε ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και όλοι ήταν ακριβώς οι ίδιοι μαζί του. Υποθέτω ότι είναι μέρος της επιθυμίας να είσαι νικητής και δεν νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος.

Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι για να χειριστείς τα πράγματα, αλλά αν ένας παίκτης είναι εντάξει με το να κάθεται στον πάγκο και δεν θέλει να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα, τότε νομίζω ότι αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα.

Όταν υπήρχε οποιαδήποτε μορφή θυμού από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμού, ήταν πάντα για καλό σκοπό. Εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην εκφράστηκε με τον σωστό τρόπο, αλλά ποτέ δεν ήταν με σκοπό να επηρεάσει την ομάδα, το προσωπικό, τον προπονητή ή οποιονδήποτε άλλο. Τώρα το έχουμε ξεπεράσει και έχουμε καλή χημεία ως ομάδα, παίζουμε καλά και αρχίζουμε να κερδίζουμε παιχνίδια».