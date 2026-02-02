Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, μιας και στις 5/2 η προθεσμία ανταλλαγών στο NBA εκπνέει.

Αυτή τη φορά έρχεται ο εγκύρους αναλυτής Σαμς Σαράνια να αποκαλύψει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τα «ελάφια» βρίσκονταν σε επαφές με ομάδες που έχουν εκδηλώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία τους να εντάξουν τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ στο δυναμικό τους άμεσα.

Μάλιστα ο Σαράνια αναφέρει το Μαϊάμι, τη Μινεσότα, το Γκόλντεν Στέιτ και τη Νέα Υόρκη ως τα κλαμπ που έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του Γιάννη.

«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις. Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Γουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν- έναν νεαρό παίκτη ή/και πολλές επιλογές στο ντραφτ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράνια.