Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.
Όλο και περισσότερα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ κάνουν λόγο για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς, μιας και στις 5/2 η προθεσμία ανταλλαγών στο NBA εκπνέει.
Αυτή τη φορά έρχεται ο εγκύρους αναλυτής Σαμς Σαράνια να αποκαλύψει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε τα «ελάφια» βρίσκονταν σε επαφές με ομάδες που έχουν εκδηλώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την επιθυμία τους να εντάξουν τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ στο δυναμικό τους άμεσα.
Μάλιστα ο Σαράνια αναφέρει το Μαϊάμι, τη Μινεσότα, το Γκόλντεν Στέιτ και τη Νέα Υόρκη ως τα κλαμπ που έχουν προβάδισμα για την απόκτηση του Γιάννη.
«Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι Μπακς παρέμειναν σε επαφή με ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον με επιθετικές προτάσεις. Από όσο καταλαβαίνω, έχουν υποβάλει και αντιπροσφορές σε αυτές τις επιθετικές προτάσεις. Οι Χιτ, οι Τίμπεργουλβς, οι Γουόριορς και οι Νικς ήταν οι πιο σοβαροί υποψήφιοι για τον Γιάννη, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι θα προσφέρουν- έναν νεαρό παίκτη ή/και πολλές επιλογές στο ντραφτ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαράνια.
Shams on the Giannis trade talks:
«Over the weekend, the Bucks remained engaged with teams that have interest, given aggressive proposals. My understanding is they’ve submitted counteroffers to those aggressive proposals as well» pic.twitter.com/IGdJAkR46J
— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) February 2, 2026
