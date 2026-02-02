Ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε σίγουρος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μεταμεσονύκτιο ποστάρισμά του στα social media εμφανίστηκε σίγουρος για το 8ο ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού
Πεπεισμένος ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τη Euroleague στο ΟΑΚΑ και πως θα βάλει την κούπα στο τραπεζάκι στο σπίτι του στο Σούνιο είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος… χτύπησε χθες βράδυ με μεταμεσονύκτιο ποστάρισμά του στο Instagram.
Αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:
«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».
Υπενθυμίζεται πως μετά την ήττα με 102-95 από τον Άρη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ξέσπασε κατά παικτών και προπονητή με τα εξής λόγια: «Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!
Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος! Αρχίστε να παίζεται μπάσκετ. Καταλάβετε πού βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»
- Αποκαλυπτικό δημοσίευμα στις ΗΠΑ: «Αν ο Αντετοκούνμπο φύγει με ανταλλαγή τώρα, θα πάει στους Γουόριορς»
- Μποξέρ στις ΗΠΑ έχασε το… περουκίνι του μέσα στο ρινγκ και έγινε viral! (vid)
- «Σπάει» όλα τα ρεκόρ ο Λεβαδειακός και γράφει ιστορία
- Επική δήλωση του Αρμπελόα: «Δεν είμαι ο Γκάνταλφ ο Λευκός»
- NBA: Δεν σηκώνουν κεφάλι οι Μπακς χωρίς τον Αντετοκούνμπο, ήττα και από τους Σέλτικς (107-79, vid)
- «Ξεκάθαρο πέναλτι στον Αντρέ Λουίζ από τον Μουκουντί» – Όλοι οι τηλεκριτικοί διαιτησίας συμφωνούν (vid)
- Κωνσταντέλιας: Ανησυχία στον ΠΑΟK, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
- Ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε σίγουρος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις