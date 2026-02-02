Ο Γιαννακόπουλος εμφανίστηκε σίγουρος: «Εγώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό»

Πεπεισμένος ότι φέτος ο Παναθηναϊκός θα κατακτήσει τη Euroleague στο ΟΑΚΑ και πως θα βάλει την κούπα στο τραπεζάκι στο σπίτι του στο Σούνιο είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος… χτύπησε χθες βράδυ με μεταμεσονύκτιο ποστάρισμά του στο Instagram.

Αναλυτικά το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Εδώ μέσα στην βροχή. Εγώ θα επιμείνω θα το πω. Δεν πάτε να κοιμάστε όλοι εσείς. Εγώ εδώ σε αυτό το τραπεζάκι τον Μάιο θα βάλω το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ό,τι θέλετε».

Υπενθυμίζεται πως μετά την ήττα με 102-95 από τον Άρη ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ξέσπασε κατά παικτών και προπονητή με τα εξής λόγια: «Προπονητές, παίκτες, όλοι, πρέπει να καταλάβετε που είστε. Είστε στον Παναθηναϊκό. Πρέπει όταν γυρίσετε στην Αθήνα, αν έχετε την αξιοπρέπεια να γυρίσετε στην Αθήνα, να παραιτηθείτε όλοι σας. Είσαστε ξεφτιλισμένοι. Ντροπή σας!

Και δεν ακούω τίποτα. Ούτε για… Πιτσίλκες, ούτε για εγκληματικές οργανώσεις. Δεν γίνεται 40 εκατομμύρια μπάτζετ να πηγαίνετε και να χάνεται από τον Άρη. Έλεος! Αρχίστε να παίζεται μπάσκετ. Καταλάβετε πού βρίσκεστε! Άντε μπράβο…»